Ночью в Екатеринбурге сгорел внедорожник
Происшествия
Фото: Krasnolesye / Instagram.com
Минувшей ночью во дворе на улице Чкалова в Екатеринбурге полыхал Jeep Grand Cherokee. Сообщение о пожаре поступило в 00:10.
Как рассказали очевидцы, хозяева пытались самостоятельно потушить пожар, но безуспешно. Jeep полностью сгорел до приезда пожарных.
Как рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области, на место пожара выехали восемь спасателей. Пожарным удалось справиться с огнем за две минуты.
Как рассказали очевидцы, хозяева пытались самостоятельно потушить пожар, но безуспешно. Jeep полностью сгорел до приезда пожарных.
Как рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области, на место пожара выехали восемь спасателей. Пожарным удалось справиться с огнем за две минуты.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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