Ночью в Екатеринбурге сгорел внедорожник

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Минувшей ночью во дворе на улице Чкалова в Екатеринбурге полыхал Jeep Grand Cherokee. Сообщение о пожаре поступило в 00:10.Как рассказали очевидцы, хозяева пытались самостоятельно потушить пожар, но безуспешно. Jeep полностью сгорел до приезда пожарных.Как рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области, на место пожара выехали восемь спасателей. Пожарным удалось справиться с огнем за две минуты.