Свердловская молодёжь отдаёт предпочтение удалённой работе





– отмечают исследователи. «При этом удалённую работу проще всего в этом году будет получить менеджерам по продажам и работе с клиентами; следом в списке самых доступных профессий для работы из дома идут сотрудники колл-центров. Значительная доля удалённой занятости также приходится на сферы маркетинга и ИТ»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В первом квартале 2026 года соискатели из Свердловской области опубликовали 21,5 тысячи резюме, в которых удалённый формат работы указан как желаемый.Как отмечают аналитики hh.ru, это на 3% меньше, чем годом ранее. Однако если рассмотреть такие резюме среди соискателей в возрасте от 19 до 30 лет, то их доля составляет 44%.Чаще всего работу на удалёнке ищут менеджеры по продажам и работе с клиентами (7% от всех подобных резюме), программисты, разработчики, администраторы (по 4%), руководители проектов, бухгалтеры, дизайнеры, художники (по 3%), менеджеры по маркетингу, интернет-маркетологи, менеджеры по работе с партнёрами, секретари, помощники руководителя, ассистенты, аналитики, специалисты техподдержки, контент-менеджеры, специалисты контактного центра, менеджеры по закупкам (по 2%).Отдельно аналитики обращают внимание на то, что заработные платы на удалёнке остаются конкурентоспособными и иногда даже превышают ожидания соискателей. Так, например, при средней предлагаемой зарплате около 85 900 рублей соискатели рассчитывают получать в среднем 73 400 рублей. Мероприятие для возрастной категории 18+