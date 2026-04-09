В Свердловской области выбрали подрядчика для строительства здания фабрики микроэлектроники
Фото из соцсетей Дениса Паслера
В Свердловской области определили подрядчика, который займётся возведением здания фабрики твердотельной СВЧ-электроники «Карат».
После запуска фабрики планируется создание кластера аналоговой микроэлектроники. В него также должен войти учебно-научный центр «Микроэлектроника», который хотели создать на базе нового корпуса ИРИТ-РТФ УрФУ».
«Проектированием, а в дальнейшем строительством здания будет заниматься компания "АконсТранс". Она определена в результате конкурентной процедуры и по условиям контракта должна закончить строительство к концу 2027 года»,
– сообщил Паслер.
