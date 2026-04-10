Половина уральцев тратится на хобби и увлечения





— отметил Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы». «Покупки для хобби и увлечений уже стали частью повседневных трат: 60% пользователей регулярно или время от времени покупают товары для своих интересов. Для рекламодателей это важная категория: аудитория здесь лучше понимает, что ищет, и чаще возвращается к покупке. Авито в этом случае даёт брендам возможность работать с более точным спросом и находить пользователей в самых разных сегментах интересов»,

Юлия Медведева

В УрФО каждые пять из десяти жителей тратят деньги на хобби и увлечения, выяснили аналитики «Авито Рекламы» и «Авито Товаров».Среди опрошенных в УрФО 23% делают такие покупки регулярно, ещё 34% – время от времени, 23% имеют хобби, но почти не тратятся на него, а 20% вовсе не имеют увлечений.Чаще всего уральцы покупают товары для творчества – рисования, рукоделия и других подобных занятий. Эту категорию выбрали 40% покупателей. На втором месте оказались товары для домашних хобби, включая садоводство и кулинарию, их назвали 32% респондентов. Товары для активного отдыха, в том числе туризма, рыбалки и охоты, покупают 24% опрошенных.Отдельно аналитики отмечают, что покупки для хобби чаще носят регулярный характер. Раз в месяц их совершают 38% покупателей, несколько раз в полгода — 28%, несколько раз в месяц — 22%, а раз в полгода и реже — 13%. Главным критерием выбора остаётся цена: на неё ориентируются 64% опрошенных. Для 59% важны качество и характеристики товара, для 39% — внешний вид, для 35% — отзывы, а для 25% — удобство покупки, включая доставку и наличие.Основной площадкой для покупки товаров для хобби остаются маркетплейсы и другие онлайн-платформы, которые выбирают 71% респондентов. Специализированные офлайн-магазины посещают 35% опрошенных, а онлайн-магазины профильных брендов — 23%. Онлайн-реклама влияет на выбор большинства покупателей: 13% называют её одним из главных факторов, 28% учитывают её наряду с другими параметрами, ещё 30% обращают на неё внимание время от времени.Сильнее всего на покупку побуждает реклама на площадках электронной коммерции, её отметили 42% тех, на кого реклама влияет. Далее идут рекомендации друзей и знакомых — 29%, реклама в соцсетях — 28%, в поисковых системах — 21%, на телевидении и видеоплатформах — по 20%, у блогеров — 16%.Мероприятие для возрастной категории 18+