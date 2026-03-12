Большинство екатеринбуржцев покупают автозапчасти на сайтах с объявлениями





– отметили в компании . «Примечательно, что 8 из 10 опрошенных хотя бы раз покупали автозапчасти на площадках объявлений по типу Авито. Из них 64% чаще берут именно новые запчасти, а 14% предпочитают детали "с пробегом"»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

По данным площадки, в основном екатеринбуржцы покупают запчасти для автомобилей в традиционных магазинах. Покупать детали в автосервисах и официальных дилеров предпочитают 20% опрошенных. Причём по большей части это молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (27%). Приобретают автозапчасти в онлайн 42%: из них 25% покупают в профильных магазинах, 17% – на сайтах с объявлениями.Решая, где покупать запчасти, большинство ориентируются на стоимость товара (63%). Также среди важных факторов – оригинальность детали (46%), наличие гарантии (28%), на удобство сайта или приложения (20%), отзывы продавцов (18%). Молодые люди 18-24 лет также указывали такие факторы, как ассортимент (26%) и скорость доставки (21%).Половина опрошенных признались, что хотя бы раз сталкивались с проблемами при покупке запчастей. Так, 17% получали поддельную деталь под видом оригинальной, 13% сталкивались с отказом в возврате или обмене запчасти, а 10% – со скрытыми доплатами. Ещё у 9% повреждался товар в доставке. Среди других жалоб – несоответствие запчасти автомобилю, отсутствие гарантии и долгая доставка.Чаще всего екатеринбуржцы покупают масла и технические жидкости (49%), другие материалы, такие как фильтры и свечи зажигания (45%), шины и диски (25%), колодки и другие элементы тормозной системы (21%) и детали подвески (20%).Тратят на запчасти и расходники автомобилисты из Екатеринбурга в среднем 26 000 рублей в год. 28% опрошенных укладываются в 10 тыс. руб., 34% тратят от 10 до 25 тыс. руб., 29% – от 25 до 50 тыс. руб., 9% – больше этих сумм. Отдельно отмечается, что у молодёжи 18-24 лет обычно уходит почти на 20% больше. Мероприятие для возрастной категории 18+