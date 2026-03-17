За год предложение новостроек Екатеринбурга выросло на 26%

Инфографика: Авито





– комментирует Тамара Михневич. «Более 20% звонков насчет по квартир поступают из других регионов. Лидеры по интересу – Челябинская область (20%), Пермский край (14%), Ханты-Мансийский АО (12%), Курганская область (6%) и Башкортостан (5%). У Свердловской области здесь большое преимущество – это магнит для соседей благодаря инвестиционной привлекательности, активному развитию и уровня комфорта для жизни»,





– считает Ярослав Тимирев. «Разница в стоимости квадратного метра на первичном и вторичном рынке в феврале 2026 года достигла 21%, за год увеличившись на 2 процентных пункта. В связи с этим, а также учитывая постепенное выравнивание условий по ипотеке, всё больше людей рассматривают готовое жилье в качестве альтернативы новостройкам. Чтобы адаптироваться под новые реалии, застройщикам следует задействовать новые каналы и инструменты для продвижения, а также создавать для людей дополнительную ценность – предлагая им не только метры, а более комфортный образ жизни с необходимой для этого инфраструктурой»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Команда «Авито Недвижимости» изучила первичный рынок Екатеринбурга и рассказала о главных трендах. Результаты представили на мероприятии «Точка соединения», объединившем участников программ КРТ.По итогам 2025 года чаще всего покупали жильё в новостройках Академического (5,5 тыс. ДДУ), Уктуса (2 тыс.), Юго-Западного (1,9 тыс.), ВИЗа (1,7 тыс.), Широкой Речки, Эльмаша и Втузгородка (по 1,2 тыс.). Отмечается рост интереса к Вторчермету: число ДДУ с 2022 по 2025 год выросло в 4,2 раза, проектов – с 3 до 16. В топ-5 по приросту ДДУ также вошли Втузгородок (в 2,4 раза), Юго-Западный (в 2,2 раза), Академический (+59%) и Пионерский (+32%).В 2026 год первичный рынок Екатеринбурга вошёл с высоким спросом на квартиры в новостройках. Такую тенденцию связывают с ожиданием новых условий по «Семейной ипотеке». В феврале рынок ожидаемо скорректировался относительно января (-29%), при этом положительная динамика год к году сохранилась – по сравнению с февралем 2025 продажи выросли на 11%. Средний бюджет покупки в феврале 2026 года в регионе составил 7,6 млн рублей.По словам Тамары Михневич, руководителя по развитию партнёрств с застройщиками «Авито Недвижимости» в Екатеринбурге, новостройками интересуются не только местные.Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке Екатеринбурга в феврале 2026 года достигла 169 тысяч рублей, за год повысившись на 10%. По данным площадки, студию в новостройке сейчас можно приобрести в среднем за 5,2 млн, однокомнатную квартиру – 7,4 млн, двухкомнатную – 10 млн, трехкомнатную – 13,5 млн.За 5 лет объём строительства в Свердловской области вырос более чем в 2 раза – до 6 015 тыс. кв. м (против 2 827 тыс. в 2020). В январе Екатеринбург был вторым в России по этому показателю после Москвы.Ярослав Тимирев, руководитель партнёрских продаж «Авито Недвижимости», отмечает рост интереса к вторичке из-за удорожания новостроек.На вторичном рынке жилья Екатеринбурга средняя стоимость квадратного метра в феврале 2026 составила 144,9 тысячи рублей – за год показатель вырос на 9%. При этом объём предложения сократился на 2% из-за частичного перетока предложения в сегмент аренды. По данным «Авито Недвижимости», однокомнатную квартиру в городе сейчас можно приобрести в среднем за 6 млн руб., двухкомнатную – 7,4 млн, трехкомнатную – 10,4 млн.Рынок долгосрочной аренды Екатеринбурга сегодня характеризуется активным пополнением предложения (+69% год к году), что приводит к снижению ставок. Снять квартиру в городе в феврале 2026 стоило в среднем 32,1 тыс. руб., в то время как годом ранее ставка составляла 34,1 тыс. руб. в месяц (-6% год к году), а на пике в сентябре 2025 – 36,6 тыс. руб. Мероприятие для возрастной категории 18+