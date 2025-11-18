В страховании и недвижимости увеличиваются зарплаты и количество вакансий





— отметил Артём Кумпель,

старший управляющий директор Авито Рынок труда в страховании сейчас можно охарактеризовать как умеренно конкурентный: растёт и число вакансий, и соискательская активность, особенно в профессиях, связанных с продажами и клиентским сервисом. В недвижимости мы видим не только рост средних доходов риелторов, но и серьёзную трансформацию профессии: значительная часть процессов уже проходит в цифровой среде, а требования к специалистам всё чаще включают навыки работы с онлайн-платформами и сервисами на базе ИИ,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Рынок труда в страховом и риелторском сегментах активно развивается в 2025 году. По данным аналитиков Авито Работы, количество вакансий в страховании за девять месяцев выросло на 17% год к году, а среднее зарплатное предложение достигло 59 504 руб/мес, что на 12% выше, чем в прошлом году. В сфере недвижимости средняя предлагаемая зарплата риелторов увеличилась до 144 192 руб/мес, показав рост на 13% за год.Лидирующие позиции в страховой отрасли занимают менеджеры по работе с клиентами, число вакансий для которых выросло на 96%, со средним зарплатным предложением 48 960 руб/мес. Менеджеры по продажам следуют за ними: количество предложений по их вакансиям увеличилось на 80%, а средняя зарплата достигла 64 309 руб/мес. Страховые агенты замыкают тройку лидеров с ростом вакансий на 40% и средней зарплатой 65 524 руб/мес.В сегменте недвижимости рынок труда для риелторов остаётся конкурентным. В сентябре-октябре 2025 года количество вакансий выросло на 31% по сравнению с прошлым годом, а соискательская активность увеличилась на 16%.Доход специалистов в обеих сферах в основном формируется за счёт процентов от успешных сделок и бонусов агентств, поэтому фактические заработки могут существенно превышать заявленные суммы. Кроме того, профессии становятся всё более цифровыми: используются CRM-системы, 3D-туры и решения на базе ИИ.