Куйвашев составил список поручений для сохранения бюджета Свердловской области
Экономика
Фото: Вечерние ведомости
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев после совещания с вице-премьерами правительства России составил список поручений, которые, как предполагается, помогут сохранить бюджет региона.
Поручения связаны с санкциями, обрушившимися на Россию после начала военной спецоперации на территории Украины. Роскомнадзор «настоятельно рекомендовал» называть действия военных на территории Украины именно «спецоперацией». Материалы, в которых проводимая операция, называется войной, определяется ведомством как фейковая. СМИ, распространяющие информацию, которая, по определению Роскомнадзора не соответствует действительности, могут получить штраф на сумму до 5 млн рублей или блокировку.
Как написал Куйвашев в своем аккаунте в Instagram, теперь министерство экономики и территориального развития Свердловской области будет собирать информацию о состоянии предприятий, чтобы «быстро реагировать на ситуацию». Региональное министерство АПК начнет отслеживать цены на продукты, в первую очередь, на продукты первой необходимости.
Кроме того, свердловские власти проанализируют все инвестпроекты, чтобы понять, где могут быть риски непоставки иностранного оборудования. Департамент госзакупок будет анализировать контракты и выяснит, кто отказывается от обязательств из-за санкций. Будет составлен и список организаций, попавших под санкции.
Новые госконтракты теперь будут заключаться только в крайних случаях, а новые бюджетные обязательства в области пока принимать не будут.
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Поручения связаны с санкциями, обрушившимися на Россию после начала военной спецоперации на территории Украины. Роскомнадзор «настоятельно рекомендовал» называть действия военных на территории Украины именно «спецоперацией». Материалы, в которых проводимая операция, называется войной, определяется ведомством как фейковая. СМИ, распространяющие информацию, которая, по определению Роскомнадзора не соответствует действительности, могут получить штраф на сумму до 5 млн рублей или блокировку.
Как написал Куйвашев в своем аккаунте в Instagram, теперь министерство экономики и территориального развития Свердловской области будет собирать информацию о состоянии предприятий, чтобы «быстро реагировать на ситуацию». Региональное министерство АПК начнет отслеживать цены на продукты, в первую очередь, на продукты первой необходимости.
Кроме того, свердловские власти проанализируют все инвестпроекты, чтобы понять, где могут быть риски непоставки иностранного оборудования. Департамент госзакупок будет анализировать контракты и выяснит, кто отказывается от обязательств из-за санкций. Будет составлен и список организаций, попавших под санкции.
Новые госконтракты теперь будут заключаться только в крайних случаях, а новые бюджетные обязательства в области пока принимать не будут.
– Главам городов и районов я также рекомендую внимательно пересмотреть бюджеты и изучить вопрос с муниципальными контрактами. Никакого расточительства быть не должно, – заявил Куйвашев.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
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