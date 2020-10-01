В Свердловской области IT компания выиграла грант за разработку отечественного программного обеспечения

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

IT компания «Иридиум» из Свердловской области выиграла грант Российского фонда развития информационных технологий. Она и ещё 4 победителя конкурса получат пять миллионов рублей в рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика» за разработку отечественного программного обеспечения, об этом рассказали в департаменте информполитики региона.Стоит отметить, что на конкурс поступило 108 заявок из 23 регионов России. Компания «Иридиум» имеет статус «региональный чемпион».«Мы рады, что Региональные чемпионы победители во всем! Это возможно только в том случае, если вся компания от руководства до менеджмента идет к одной цели. Верим, что «Иридиум» ждут большие победы в будущем. Важно, что «региональные чемпионы» получают поддержку Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области, что способствует развитию компаний», - сказала руководитель проекта «Региональные чемпионы» Вилена Петрищева.