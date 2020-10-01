В Свердловской области IT компания выиграла грант за разработку отечественного программного обеспечения
Экономика
Фото: iridium.ural / Instagram
IT компания «Иридиум» из Свердловской области выиграла грант Российского фонда развития информационных технологий. Она и ещё 4 победителя конкурса получат пять миллионов рублей в рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика» за разработку отечественного программного обеспечения, об этом рассказали в департаменте информполитики региона.
Стоит отметить, что на конкурс поступило 108 заявок из 23 регионов России. Компания «Иридиум» имеет статус «региональный чемпион».
«Мы рады, что Региональные чемпионы победители во всем! Это возможно только в том случае, если вся компания от руководства до менеджмента идет к одной цели. Верим, что «Иридиум» ждут большие победы в будущем. Важно, что «региональные чемпионы» получают поддержку Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области, что способствует развитию компаний», - сказала руководитель проекта «Региональные чемпионы» Вилена Петрищева.
Стоит отметить, что на конкурс поступило 108 заявок из 23 регионов России. Компания «Иридиум» имеет статус «региональный чемпион».
«Мы рады, что Региональные чемпионы победители во всем! Это возможно только в том случае, если вся компания от руководства до менеджмента идет к одной цели. Верим, что «Иридиум» ждут большие победы в будущем. Важно, что «региональные чемпионы» получают поддержку Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области, что способствует развитию компаний», - сказала руководитель проекта «Региональные чемпионы» Вилена Петрищева.
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