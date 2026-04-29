Глава СК запросил доклад по делу екатеринбургского «рехаба»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель СК затребовал доклад по уголовному делу о незаконном лишении свободы, которое возбудили после публикаций СМИ о бегстве пациентов из частной клиники в Екатеринбурге, где предлагают услуги по лечению наркомании и алкоголизма.
Ранее пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых утверждал, что люди, которые проходят там лечение, находятся в «рехабе» на добровольной основе.
«Глава ведомства дал поручение исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах»,
– говорится в сообщении Следкома.
Ранее пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых утверждал, что люди, которые проходят там лечение, находятся в «рехабе» на добровольной основе.
