У екатеринбуржца на «даче» нашли плантацию конопли
Фото предоставлено полицией
Екатеринбургские полицейские при проверке оперативных сведений, обнаружили в одном из домов на территории дачного посёлка в Октябрьском районе плантацию конопли.
Как рассказали Вечерним ведомостям в городском УМВД, в доме у 36-летнего мужчины росло несколько кустов наркосодержащих растений и было расфасовано порядка одного килограмма вещества растительного происхождения.
На «садовода» возбудили уголовное дело по статье о покушении на незаконный оборот наркотиков (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).
Подчёркивается, что задержать «наркоплантатора» удалось благодаря программе «Сообщи, где торгуют смертью». В полиции призывают сообщать о лицах, которые могут быть причастны к незаконному обороту наркотиков, а также о местах хранения, сбыта или употребления запрещённых веществ. Мероприятие для возрастной категории 18+
«В ходе дальнейшего исследования выяснилось, что изъятое является каннабисом общей массой более 950 граммов»,
– сказали в пресс-группе.
