Кунгурячку подозревают в хищении кошелька с 15 тысячами рублей на екатеринбургском вокзале





– поведали в управлении. «Транспортные полицейские установили личность предполагаемой подозреваемой, а также выяснили, что она села в поезд сообщением "Челябинск – Санкт-Петербург" и едет до станции Кунгур. Эту информацию передали коллегам из Пермского линейного отдела МВД, и по прибытию состава в Кунгур женщину встречали правоохранители»,

Юлия Медведева

Жительницу Кунгура подозревают в хищении кошелька, в котором было 15 тысяч рублей, у пассажирки поезда на вокзале в Екатеринбурге.Как рассказали Вечерним ведомостям в УТ МВД по УрФО, 25 марта в центральном холле железнодорожного вокзала к дежурному наряду обратилась 64-летняя жительница Ленинградской области. Она рассказала, что не может найти свой кошелёк: пропажу обнаружила после возвращения из уборной.Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и увидели, как кошелёк женщины забрала неизвестная, посетившая уборную сразу после потерпевшей.Подозреваемой оказалась 37-летняя жительница Кунгура. В разговоре с полицейскими она заявила, что ездила в Екатеринбург с семьёй на хоккейный матч, но в краже не призналась. От дачи показаний отказалась, сославшись на пункт 3 части 4 статьи 47 УПК РФ. Кошелёк и деньги у неё не нашли.Позже выяснилось, что подозреваемая в поезде осмотрела кошелёк, но деньги в потайном кармане не нашла и выбросила портмоне в мусорный контейнер.На женщину возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ. Мероприятие для возрастной категории 18+