Мошенники выманили у школьника ключи и обчистили жильё в Екатеринбурге
Фото предоставлено полицией
В Екатеринбурге 13-летний школьник помог мошенникам обокрасть свой дом. Мальчик поверил, что ему нужно пустить к себе домой «сотрудника спецслужб», чтобы тот провёл обыск, и отдал ключи.
Как рассказали Вечерним ведомостям в городском УМВД, перед этим мошенники просили школьника показать дом по видеосвязи. В частности, их интересовало, где находятся сейфы и другие ценности. Затем мальчика попросили увести родителей из дома на время «обыска», который должен был провести их «сотрудник».
«Запуганный парень уговорил мать и отца съездить с ним в кафе, а сам оставил ключи от дома в заранее оговорённом месте»,
– рассказали в полиции.
Ущерб, без учёта повреждения имущества, составил около 200 тысяч рублей.
«Представителя спецслужб» задержали в аэропорту после того, как он сдал похищенные украшения в тюменском ломбарде. Им оказался 22-летний житель Сургута. В беседе с полицейскими он рассказал, что хотел заказать подарок девушке, но после оплаты вдруг оказался «подозреваемым в связях с недружественными государствами». Его убедили оказать содействие «следственным органам», заставили прибыть в Екатеринбург, взять ключи и забрать ценности у «врагов государства».
«Завербованный "агент" кое как смог вскрыть один сейф, но тот оказался пуст. Тогда мошенники велели ему найти хоть какие-то ценности. Улов оказался сравнительно небольшим, и раздосадованные аферисты потребовали у жертвы просто навести беспорядок в доме»,
– поведали в городском УМВД.
На молодого человека возбуждено уголовное дело по части 3 статьи УК РФ «Кража с незаконным проникновением в жилище».
