В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о коррупции в МУГИСО
Фото: Кировский районный суд Екатеринбурга
Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по делу о коррупции в министерстве по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО).
Как рассказали в пресс-службе районного суда, на скамье подсудимых оказались первый замминистра Елена Николаева и замминистра Константин Никоноров, а также глава распорядительной дирекции МУГИСО Карина Горностаева, глава Фонда имущества области Ольга Невская и бизнесмены Екатерина Гребенщикова, Александр Кан, Оксана Каспрова, Наталья Ким и Анна Эмишян. Их признали виновными в 17 коррупционных эпизодах, в результате которых государству был причинён ущерб в размере 119 миллионов рублей от растрат и 366 миллионов рублей от незаконного распоряжения имуществом.
Суд признал подсудимых виновными и назначил различные наказания. Константину Никонорову назначено 9 лет и 6 месяцев колонии строгого режима, остальным – сроки от 4 до 5 лет.
Отдельно отмечается, что Екатерина Гребенщикова получила отсрочку наказания до достижения ребёнком 14-летнего возраста, Карина Горностаева и Елена Николаева были освобождены от наказания за истечением срока давности, а уголовное преследование Александра Кана прекращено в связи со смертью.
Кроме того, в результате судебного разбирательства суд конфисковал имущество подсудимых и удовлетворил гражданские иски.
Приговор ещё може быть обжалован в апелляционном порядке.
«В рамках уголовного дела были заявлены гражданские иски на сумму более 73 млн рублей – суд полностью их удовлетворил в пользу государства. Кроме того, суд принял решение о конфискации имущества, приобретённого в результате противоправной деятельности, а именно, земельные участки на территории Екатеринбурга и автомобили»,
– сообщили в пресс-службе.
Жителя Верхней Пышмы признали виновным в убийстве женщины в среднеуральском общежитии
16 апреля 2026
16 апреля 2026
Убийцу из Камышлова на свободу не выпустили
16 апреля 2026
16 апреля 2026