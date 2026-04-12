Джем с наркотиками прислали арестанту екатеринбургского СИЗО-1
Фото: ГУФСИН по Свердловской области
Сотрудники екатеринбургского СИЗО-1 при проверке посылки для одного из арестантов обнаружили наркотики в двух упаковках с черничным джемом.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области, внутри были 9 свёртков белого вещества и 11 свёртков серо-зелёного цвета. Посылка предназначалась обвиняемому в покушении на незаконный оборот наркотиков.
«Была проведена экспертиза, которая подтвердила, что в посылке был наркотик – мефедрон. Общий вес составил 4,66 грамма»,
– рассказал пресс-секретарь областного ГУФСИН Александр Левченко.
