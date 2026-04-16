Конфликтного екатеринбуржца приговорили к лишению свободы за нападение на незнакомцев
Фото: Ленинский районный суд Екатеринбурга
В Екатеринбурге вынесли приговор местному жителю Тимуру Мусаеву, который напал на девушку-курьера 9 мая 2025 года.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, это случилось возле ТЦ Veer Mall. Девушка припарковала свой «ВАЗ-2114» напротив Mercedes-Benz GL500 Мусаева возле знака 3.1 «Въезд запрещён» («кирпич»), что ему не понравилось. Он стал требовать освободить проезд, угрожать ей и оскорблять. В какой-то момент он ударил девушку по руке, а затем дважды – по голове.
На него возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ). Тогда же выяснилось, что это не единственный конфликт, в котором мужчина участвовал.
В июне 2023 года на веранде кафе он ударил незнакомого мужчину, решив, что тот оскорбил его в интернете. После этого он, угрожая, достал предмет, «похожий на огнестрельное оружие», и стал требовать извинений на камеру. За это на него также возбудили уголовное дело по статье об угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ). Однако впоследствии уголовное преследование прекратили из-за истечения сроков давности.
Отмечается, что мужчина признал свою вину частично, отрицая нарушение общественного порядка и настаивая на личном характере конфликтов. В качестве компенсации он выплатил девушке 300 тысяч рублей, а мужчине – 150 тысяч рублей.
В итоге мужчину признали виновным только в хулиганстве за нападение на девушку-курьера и приговорили к 2 годам 10 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Приговор пока не вступил в законную силу.
