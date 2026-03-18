Возрастное ограничение 18+
Жительницу Верхней Пышмы приговорили к заключению в колонии за убийство мужа
Фото: прокуратура Свердловской области
Верхнепышминский городской суд признал местную жительницу виновной в убийстве мужа во время конфликта после распития спиртного.
Трагедия, о которой идёт речь, произошла 19 сентября 2025 года. По данным прокуратуры Свердловской области, у супругов часто случались ссоры после алкоголя, и их последний конфликт не стал исключением. Получив от мужа пощёчину, женщина сильно разозлилась и схватилась за нож. Согласно материалам дела, сначала она ударила супруга в спину, а затем в грудь в область сердца. После этого женщина сразу осознала, что натворила и вызвала скорую и полицию, но спасти мужчину уже не смогли.
В ходе предварительного следствия обвиняемая полностью признала вину и раскаялась, но в суде заявила, что это была вынужденная самооборона.
Однако суд признал её виновной в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и приговорил её к 7 годам в исправительной колонии общего режима. Также суд взыскал с неё моральную компенсацию в пользу родственников погибшего – по 800 тысяч рублей каждому, включая расходы на погребение.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию