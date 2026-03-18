Свердловский облсуд отправил женщину в психлечебницу после убийства школьницы в Первоуральске
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Свердловский областной суд постановил отправить на принудительное лечение женщину, которая 9 октября 2024 года напала на школьницу в Первоуральске. Позже тело ребёнка обнаружили с множеством ножевых ранений.
Как сообщили в прокуратуре региона, женщину обвиняли в убийстве малолетней с собой жестокостью (пп. «в», «д», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и разбое п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ). Согласно материалам дела, обвиняемая в тот роковой день она пришла домой к своей знакомой под предлогом забрать журнал. В квартире в этот момент находилась только 13-летняя девочка – дочка знакомой. Она предложила обвиняемой чай. Пока девочка ставила чайник, женщина увидела в комнате женскую сумку и попыталась украсть оттуда десять тысяч рублей. Школьница это увидела. Оказавшись замеченной, обвиняемая схватилась за нож и накинулась на ребёнка, ударив не менее 40 раз.
Экспертиза признала женщину невменяемой.
Областной суд на основании заключения направил женщину на принудительное лечение в психиатрическую больницу стационарного типа.
Как сообщили в прокуратуре региона, женщину обвиняли в убийстве малолетней с собой жестокостью (пп. «в», «д», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и разбое п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ). Согласно материалам дела, обвиняемая в тот роковой день она пришла домой к своей знакомой под предлогом забрать журнал. В квартире в этот момент находилась только 13-летняя девочка – дочка знакомой. Она предложила обвиняемой чай. Пока девочка ставила чайник, женщина увидела в комнате женскую сумку и попыталась украсть оттуда десять тысяч рублей. Школьница это увидела. Оказавшись замеченной, обвиняемая схватилась за нож и накинулась на ребёнка, ударив не менее 40 раз.
Экспертиза признала женщину невменяемой.
«Согласно заключению комиссии экспертов, женщина в период совершения инкриминируемых деяний страдала временным психическим расстройством, лишающим её способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, нуждается в применении принудительных мер медицинского характера»,
– рассказали в ведомстве.
Областной суд на основании заключения направил женщину на принудительное лечение в психиатрическую больницу стационарного типа.
Заказчице убийства в Екатеринбурге отменили приговор
18 марта 2026
18 марта 2026