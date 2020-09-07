У жительницы Екатеринбурга угнали внедорожник с парковки ресторана

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Неизвестные угнали у екатеринбурженки Land Cruiser Prado с парковки на улице Кировградской, пока она с ребенком обедала в ресторане.«У меня угнали машину за 30 минут с парковки ресторана Жадина Говядина 6.09 в 14.24 из-под камер. Работали профессионалы! У меня бесконтактный ключ! Это явно заказ на машину. Всё, что нужно было сделать, я сделала, есть записи видеонаблюдения, но очень плохого качества. Полиция работает», – сообщила женщина в своем Instagram.Полицейские сообщили, что уголовное дело по факту кражи автомобиля уже возбуждено:«Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ «Кража в особо крупном размере». В территориальном отделе полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия», – сообщили в УМВД города Екатеринбурга.Сотрудники полиции просят очевидцев угона и тех, кто видел автомобиль, сообщить в полицию по телефону 02.