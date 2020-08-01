В Екатеринбурге суд арестовал спортсменов, пытавшихся «отжать» рынок ритуальных услуг

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал четверых человек – Романа Короткова, Александра Саулина, Айказа Манукяна и Александра Этвиша – по делу о захвате рынка ритуальных услуг в Сысерти.Все они обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных п.в ч.2 ст.179 УК («Вымогательство группой лиц по предварительному сговору») и п.а ч.3 ст.163 УК («Понуждение к отказам от совершения сделки, совершенное организованной группой»). Соответствующие заявления массово поступали в правоохранительные органы с 2019 года (в том числе и об угрозе убийством, расстреле стекол в помещении, поджогах машин).В субботу, 29 августа, суд избрал всем четверым мужчинам в качестве меры пресечения арест до 20 октября. Свою вину они в суде не признали.Отметим, задержанные – спортсмены, которые в мае 2019 года отгоняли протестующих людей от забора в сквере, где планировалось строительство храма святой Екатерины.