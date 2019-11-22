Анонсы событий на 26 ноября

19:45 | 25.11.2019

10:00 Областной центр реабилитации инвалидов (ул. Белинского, 173а). Состоится открытие российского форума «Здоровье семьи», посвященного 20-летию Специальной Олимпиады России.

В лекционной части будут рассмотрены вопросы, связанные с развитием и здоровьем детей с особенностями через спортивные, реабилитационные и здоровьесберегающие программы Специальной Олимпиады, будут представлены парные упражнения ребенок/взрослый в процессе спортивно-оздоровительных семейных занятий и другие практики.

В рамках форума также состоятся Всероссийские молодежные соревнования Специальной Олимпиады по Юнифайд-бочче и игровые спортивные соревнования по программе «Молодые атлеты».

В форуме примут участие генеральный директор Специальной Олимпиады России Егор Лебедев, президент Специального Олимпийского комитета Свердловской области, вице-спикер Законодательного собрания Владимир Власов, тренеры Специального Олимпийского комитета Свердловской области, руководители и семейные лидеры организаций, воспитывающих детей с особенностями в развитии, члены родительских организаций, специалисты и руководители учреждений образовании, спорта, здравоохранения и социальной защиты, студенты, обучающиеся по специальностям «адаптивная физкультура», «социальная работа».



11:00 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20 А, 5 этаж, оф.502). Состоится пресс-конференция, посвященная качеству мясной и молочной продукции в Свердловской области

В пресс-конференции примет участие

Ирина Топоркова, руководитель испытательной лаборатории, заместитель директора ФГБУ "Свердловский референтный центр Россельхознадзора",

Евгения Косарева, начальник отдела государственного ветеринарного надзора за обеспечением здоровья животных, безопасности продукции животного происхождения и лабораторного контроля Управления Россельхознадзора по Свердловской области,

Сергей Сиов, председатель общественной организации Комитет общественного контроля,

Елена Стафеева, исполнительный директор Союза животноводов Урала

Вопросы пресс-конференции:

-Управление Россельхознадзора по Свердловской области выявляет ДНК свинины в халяльной продукции третий месяц подряд. Почему проблему не удается решить?

-Каковы замечания к качеству мясной и молочной продукции у контролирующих органов и общественников? Где еще происходит подмена ингредиентов?

-Как производители относятся к проблеме контроля качества продукции? Как данная ситуация влияет на уровень цен и конкуренцию на рынке?

-Каково качество продуктов у местных производителей?

-Рекомендации покупателям, как выбрать качественный молочный или мясной продукт? На что обращать внимание в ингредиентах и в упаковке? Где проверить информацию о производителе?



11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная проведению закупочной сессии между поставщиками Свердловской области и импортерами Республики Казахстан.

Президент Уральской Торгово-промышленной палаты Андрей Беседин и уполномоченный торгового представительства Республики Казахстан в Российской Федерации по Свердловской области Александр Цыганков расскажут о компаниях, которые примут участие в закупочной сессии между поставщиками Свердловской области и импортерами Республики Казахстан, определят цели и задачи мероприятия, выделят основные направления сотрудничества между Уралом и Республикой Казахстан, обсудят перспективы взаимодействия.

Закупочная сессия состоится 26 ноября на площадке Свердловского областного фонда.



19:00 Дом кино (ул. Луначарского, 137). Состоится предпремьерный показ биографической картины о жизни легендарного советского голкипера «Лев Яшин. Вратарь моей мечты». В 18.30 состоится автограф-сессия актера, продюсера, сценариста Ярослава Жалнина, исполнившего одну из ролей в картине.

В день предпремъерного показа зрители погрузятся в мир спорта: в фойе кинотеатра разместится креативная футбольная фотозона, гости узнают интересные факты о создании фильма.

Работа над фильмом заняла четыре года. Большую часть времени длился подготовительный период: варианты сценария переписывались ради соблюдения исторической правды и сохранения важных деталей биографии вратаря Льва Яшина. Слоган фильма: «На пьедестале народной любви».

© «Вечерние ведомости»