Анонсы событий на 26, 27 и 28 октября

18:14 | 25.10.2019

26 октября



14:00 Березовский (ул. Транспортников, ½). Состоится заключительный этап чемпионата Свердловской области по автомобильному кроссу на трассе АСК «Берёзовский». Также этой гонкой все спортсмены, механики и зрители отметят День Автомобилиста.

Программа мероприятия:

08:00 – 11:00 административные и технические процедуры, брифинги

11:00 – 13:30 свободные и хронометрируемые тренировки пилотов

14:00 – 14:30 открытие соревнований, шоу программа, представление участников, парад автомобилей

14:30 – 17:00 основные отборочные и финальные заезды

17:30 – 18:00 официальное награждение призеров, закрытие соревнований



16:00 Исторический мультимедийный парк «Россия – Моя история» (ул. Народной воли, 49). Состоится открытый показ и обсуждение фильма «Холодное лето пятьдесят третьего…».



27 октября



11:00 Первоуральск (ул. Тубников, 48-А). Состоится торжественное открытие благоустроенного в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» двора по улице Тубников, 48-А. В ходе реконструкции на придомовой территории разбили газоны, организовали детскую и спортивную площадки, установили комплекс для занятий воркаутом и другое. Для жителей и гостей праздника подготовлены творческие номера от лучших коллективов города, игровая программа и спортивные мастер-классы.



12:00 Жители Свердловской области примут участие в международной просветительской акции «Географический диктант». На Среднем Урале написать его можно будет на более чем ста площадках, список которых размещен на официальном сайте «диктанта» dictant.rgo.ru в разделе «География диктанта».

Участниками диктанта могут стать жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком, независимо от возраста, образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства.

Для тех, кто не может лично присутствовать на площадках, предусмотрена возможность написания диктанта онлайн.



12:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а). Отправятся бесплатные автобусы на Мемориал на 12 километре московского тракта, где в 13 часов состоится митинг-реквием и гражданская панихида по погибшим от политических репрессий 1930-1950-х годов.

В нем примут участие представители общественности и родственники погибших, а также сотрудники Администрации города Екатеринбурга.



28 октября



11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс конференция, посвященная VI Международному форуму высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia и Всемирному дню городов в Екатеринбурге.

Сенатор Совета Федерации, заместитель председателя Оргкомитета 100+ Forum Russia Аркадий Чернецкий, министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков, глава Екатеринбурга Александр Высокинский, руководитель программы ООН-Хабитат для стран СНГ (г. Москва) Татьяна Хабарова расскажут о целях и концепциях 100+ Forum Russia и Всемирного дня городов в 2019 году, о готовности города и области к проведению двух масштабных мероприятий, огласят программу, представят знаковых спикеров и основных экспонентов.

Международный форум высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia пройдет с 29 октября по 1 ноября, его основная тема: "Город будущего". Деловая программа форума включает в себя 80 секции, которые пройдут в конгресс-центре "Екатеринбург-экспо". Празднование Всемирного дня городов под эгидой ООН-Хабитат состоится также на площадке конгресс-центра в Екатеринбурге 30-31 октября 2019 года. Его тема звучит как "Лучше город – лучше жизнь", а подтема - "Изменяя мир: инновации и лучшая жизнь для будущих поколений".



12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная проведению IX Фестиваля молодежной журналистики "Time Code".

TIME CODE проводится в Екатеринбурге с 2011 года по инициативе Владимира Шахрина. За 9 лет в фестивале приняло участие 2500 конкурсантов из разных городов России. Возраст участников от 14 – 23 лет. В программе фестиваля 9 номинаций и 2 лиги: школьная и студенческая. За годы существования, спикерами TIME CODE стали 55 журналистов, блогеров, фотографов, сценаристов и писателей. В этом году конкурс проводится по пяти направлениям: "Молодежное издание", "Текст", "Фото", "Видео", "Новые медиа" – каждое из них включает одну или несколько номинаций.

Директор ГАНОУ СО "Дворец молодежи" Константин Шевченко, руководитель оргкомитета фестиваля "TIME CODE", начальник Медиацентра ГАНОУ СО "Дворец молодежи" Ирина Росинская, директор департамента "Факультет журналистики", профессор кафедры периодической печати Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина Борис Лозовский расскажут о географии конкурсантов, составе жюри, об оценке и отборе конкурсных работ в шорт-лист, поделятся информацией о приглашенных хедлайнерах этого года, а также обозначат призовой фонд.

Финал состоится 2 ноября во Дворце молодежи. В Екатеринбург снова приедут профессионалы медийного рынка страны, которые проведут мастер-классы и творческие интенсивы. Тема этого года – "Твое время. Твоя тема".



17:15 Екатеринбург-ЭКСПО (бул. Экспо, 2). На площадке конгрессно-выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО» (бульвар Экспо, 2) стартует VI Национальный чемпионат WorldSkills Hi-Tech-2019

В 17.15 состоится обход павильонов, где будут проводиться соревнования чемпионата

В 18.00 пресс-конференция в пресс-центре (шахматная гостиная) с участием первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова и генерального директора Союза «Ворлдскиллс Россия» Роберта Уразова

В 19.00 церемония открытия чемпионата в главном концертном зале конгресс-центра

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