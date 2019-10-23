Анонсы событий на 24 октября

18:03 | 23.10.2019

9:30 УрФУ (ул. Коминтерна, 4, манеж УрФУ). Состоится форум ветеранов боевых действий, служивших в подразделениях специальной разведки по обмену опытом в сфере патриотического воспитания и подготовки молодежи к службе в Вооруженных силах РФ. Мероприятие приурочено к празднованию Дня подразделений специального назначения в Вооруженных силах РФ. Ожидается, что участие в форуме примут представители исполнительных органов государственной власти, правоохранительных ведомств, ветеранских, военно-патриотических и общественных организаций.

Программа мероприятий форума:

09.30 – открытие форума (ул. Коминтерна, 4, манеж УрФУ);

10.00 – показательные выступления спортсменов по боксу, карате, фехтованию, скалолазанию и плаванию с погружением (ул. Коминтерна, 4 манеж УрФУ);

12.00 – выставка вооружения и военной техники (ул. Комсомольская, 62, военно-учебный центр УрФУ);

12.30 – торжественно-траурный митинг с возложением цветов, военный мемориал «Памятник воинам-интернационалистам «Аллея памяти» (ул. Софьи Ковалевской, 5);

13.00 – заседание форума ветеранов боевых действий, служивших в подразделениях специальной разведки (ул. Мира, 19 УрФУ, актовый зал);

15.00 – праздничный концерт УрФУ (ул. Мира, 19 актовый зал).



10:00 Правительство Свердловской области (Октябрьская пл., 2). Губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание правительства Свердловской области.

Основной темой станет реализация региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области. С докладом выступит заместитель губернатора Сергей Швиндт. Содоклады представят глава городского округа Нижняя Салда Елена Матвеева и глава Волчанского городского округа Александр Вервейн.



11:00 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20 А, 5 этаж, оф.502). Состоится пресс-конференция руководства Уральского таможенного управления

Участники пресс-конференции:

Алексей Фролов, первый заместитель начальника Уральского таможенного управления

Анатолий Тимощенков, начальник Кольцовской таможни им.В.А.Сорокина

Вопросы пресс-конференции:

-Уральская электронная таможня первый год работает в Свердловской области, это пилотный проект для России: какой объем нагрузки она на себя взяла? Сколько доходов принесла в федеральный бюджет?

-Как упростился процесс оформления документов и грузов в регионе? Как это влияет на доходы бизнеса?

-Таможенники отмечают рост интернет-посылок: каков объем и количество нарушений? Какие запрещенные к провозу предметы выявляются и задерживаются на таможне?

-Какие законодательные нововведения нужно знать при заказе товаров через Интернет?

-Что чаще всего декларируют и не декларируют пассажиры международных рейсов Кольцово? Каков процент таможенных платежей от физических лиц в воздушном пункте пропуска?



12:00 БЦ «Сенат» (ул. Горького д.7а, 2 подъезд, 3 этаж). Состоится открытие Инжинирингового центра цифровых технологий машиностроения.

В открытии центра примут участие заместитель губернатора Свердловской области Олег Чемезов, директор департамента цифровых технологий Минпромторга Владимир Дождев, генеральный директор Российского технологического агентства Владимир Пастухов, ректор УрФУ Виктор Кокшаров, генеральный директор Siemens PLM Software в России и СНГ Виктор Беспалов, генеральный директор Группы Синара Михаил Ходоровский, генеральный директор АО «НПО автоматики имени академика Н. А. Семихатова» Андрей Мисюра, руководители ведущих предприятий Свердловской области.

Центр создан Уральским федеральным университетом имени первого Президента России Б.Н. Ельцина в партнерстве с ООО «Адванс Инжиниринг» при поддержке министерства науки и высшего образования Российской Федерации, министерства промышленности и торговли Российской Федерации и министерства промышленности и науки Свердловской области в рамках национального проекта «Цифровая экономика России».

Инжиниринговый центр будет занимаеться цифровым моделированием, которое помогает сократить время на создании и тестировании различных деталей, созданием «цифровых двойников» продукта.

По завершении официальной части открытия состоится пресс-подход.



12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная открытию благотворительного фонда "Сапфир".

24 октября в Большом зале Свердловской филармонии состоится открытие благотворительного фонда "Сапфир". Одним из важнейших и основных направлений деятельности фонда является поддержка и реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья через различные направления искусства: музыка, театр, хореография, живопись.

Директор благотворительного фонда "Сапфир" Олег Маэстро, директор Екатерининского оркестра Евгений Кармазин расскажут об идее создания и концепции развития фонда, поделятся планами на ближайшее будущее и обозначат уже достигнутые результаты.

В конце пресс-конференции перед СМИ выступит стипендиат БФ "Сапфир", ученица Уральского музыкального колледжа Алеся Краснова (виолончель) с произведением Камиля Сен-Санса, "Лебедь".



12:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, ауд. 316). Пройдет конференция Ночной хоккейной лиги по развитию массового хоккея в России.

В рамках мероприятия с участием региональных представителей Ночной лиги в регионах Урала и Приволжья, руководителей Ночной лиги, руководителей и представителей спортивных министерств и ведомств субъектов Российской Федерации состоятся доклады по спортивной, правовой и маркетинговой составляющим Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд.

Участие в работе конференции примут заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области Андрей Зяблицев, член правления Федерации хоккея России Вячеслав Деменьшин, генеральный директор Ночной лиги Игорь Бахмутов, начальник спортивного отдела Ночной лиги Владимир Карпов.

С докладами выступят на темы:

«Правовые последствия изменений в Регламент и в договор с региональным представителем» - начальник юридического отдела Ночной лиги Анастасия Солдатова.

«Изменение правил игры в хоккей с шайбой в сезоне 2019/20» - главный судья Ночной лиги Александр Зайцев.

«Нюансы работы по привлечению спонсоров в массовый хоккей» - специалист отдела маркетинга и организации мероприятий Ночной лиги Марина Богомолова.

Ночная хоккейная лига – ведущая российская любительская спортивная организация, не имеющая аналогов в стране и мире. Фактически – это любительский чемпионат страны по хоккею. Была основана 15 декабря 2011 года по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина и прославленных ветеранов отечественного хоккея.

В девятом сезоне Ночной лиги традиционная Всероссийская конференция по развитию массового хоккея проходит в новом расширенном формате. Теперь это мероприятие строится на приглашении к общению всех заинтересованных сторон из областей и краев страны. С сентября по декабрь проходят пять конференций в разных регионах России. 20 сентября в Рязани прошла первая конференция. 8 октября в Краснодаре – вторая. После Екатеринбурга конференцию Ночной лиги 19 ноября примет Новосибирск и 5 декабря – Владивосток.

Организатор конференции: Фонд развития любительского хоккея «Ночная Хоккейная Лига».



15:00 Театр эстрады (ул. 8 марта, 15; «Максим Холл»). Состоится творческая встреча участниц арт-группы SOPRANO со студентами музыкальных факультетов образовательных учреждений Свердловской области.

SOPRANO Турецкого – уникальный вокальный проект народного артиста России Михаила Турецкого. Коллектив является музыкальным амбассадором крупнейших спортивных событий (гонка Гран-при «Формулы-1» в Сочи, международные футбольные матчи, ежегодный международный турнир по хоккею с шайбой «Кубок Первого Канала»). SOPRANO неоднократно представляли Россию на международной арене. Солистки поют более чем на 10 языках.

В Екатеринбурге коллектив представит уникальный культурно-просветительский проект «SOPRANO. Шоу голосов».



19:00 Уральская специальная музыкальная школа-колледж (ул. Антона Валека, 25). Состоится открытие международного конкурса исполнителей на народных инструментах «Евразия-III».

Главная задача конкурса – выявить и поддержать молодых талантливых российских музыкантов-исполнителей на русских народных инструментах. Мероприятие также способствует продвижению и популяризации народно-инструментального жанра.

Конкурс «Евразия-III» пройдет в Екатеринбурге с 24 по 30 октября, его участники будут соревноваться в исполнительском мастерстве на баяне, аккордеоне, балалайке, домре, мандолине, гитаре. В числе участников представители Свердловской, Архангельской, Саратовской, Тверской, Нижегородской, Кемеровской, Тульской, Ленинградской областей, Республик Крым, Казахстан, Беларусь, Адыгея, Бурятия, Ханты-Мансийского автономного округа, Красноярского, Забайкальского, Пермского и Алтайского краев, а также других регионов и стран.

Кроме того, в рамках конкурса «Евразия – III» проводится фестиваль-конкурс для исполнителей на традиционных музыкальных инструментах народов Евразийского континента. Номинации фестиваля: «Солисты-инструменталисты» и «Инструментальные ансамбли». За победу в нем будут соревноваться исполнители на таких традиционных инструментах, как курай, думбыра, шертер, морин-хур, лимба, кыл-кубыз.

По итогам обоих мероприятий будут определены лучшие исполнители, которые получат вознаграждение в размере от 10 до 100 тысяч рублей.

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