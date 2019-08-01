Анонсы событий на 1 и 2 сентября

18:42 | 30.08.2019

1 сентября



12:00 Парк «Таганская слобода» (ул. Бебеля, 111). Пройдет День народов Среднего Урала. На площадке разместится несколько десятков национальных подворий, которые позволят гостям ближе познакомиться с обычаями и культурой многонационального Урала.

С 11.00 будут работать более 30 национальных подворий и несколько интерактивных площадок (фото-зоны, чтение стихов на этнических языках, этнографический туризм, сдача норм ГТО).

В 12.00 состоится официальное открытие праздника.

С 13.00 – межнациональный концерт.

Отметим, наш регион стал одним из первых регионов России, где появился такой культурный проект в области национальной политики: праздник был учрежден в 2002 году указом губернатора Свердловской области. В 2018 году День народов Среднего Урала посетили около 17 тысяч человек, в том числе и жители других регионов Российской Федерации.

Организатором праздника традиционно выступает Ассоциация национально-культурных объединений Свердловской области при поддержке правительства Свердловской области.



2 сентября



2 сентября в школах Свердловской области пройдут праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню знаний.



9:00 Екатеринбургское суворовское училище (ул. Первомайская, 88). Начнется митинг, посвященный Дню знаний. В ходе мероприятия состоится торжественная церемония посвящения в суворовцы.

10:00 Начнется торжественная линейка в новой екатеринбургской школе № 1 (Верх-Исетский бульвар, 23), которая впервые после капитальной реконструкции встретит учеников. Предполагается, что в мероприятии примут участие губернатор Евгений Куйвашев, а также министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов и Глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

В 10.00 министерство физической культуры и спорта Свердловской области проведет торжественную линейку в училище олимпийского резерва (Екатеринбург, ул. Шаумяна, 80). По окончании мероприятия для студентов пройдет Урок Универсиады, который проведут заместитель генерального директора автономной некоммерческой организации «Универсиада-2023» Анна Копенкина и конькобежка, бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2014 года в командной гонке, чемпионка Зимней Универсиады 2007 года Юлия Скокова. Гости расскажут ребятам о подготовке Екатеринбурга к мировому спортивному событию, которое состоится в августе 2023 года.

в школе № 1 (Верх-Исетский бульвар, 23) – почетными гостями станут Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев; Заместитель Губернатора Свердловской области Павел Креков, Министр образования и молодежной политики Юрий Биктуганов,;

В гимназии № 2 (состоится перед Дворцом молодежи, проспект Ленина, 1) - почетным гостем станет Председатель Екатеринбургской городской Думы Игорь Володин;

В лицее № 88 (пр. Ленина, 64а) - почетным гостем станет заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов;

В гимназии № 39 (ул. Союзная, 26) - почетным гостем станет руководитель аппарата Администрации города Екатеринбурга Илья Захаров;

В лицее № 130 (ул. Студенческая, 26) - почетным гостем станет заместитель Главы Екатеринбурга по связям с общественностью Екатерина Кузёмка;

В гимназии № 177 (Крестинского д.45) - почетным гостем станет заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства Владимир Гейко;

В лицей № 128 (Индустрии, 92) - почетным гостем станет заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услугам Владимир Боликов;

В гимназии № 9 (пр. Ленина, д. 33) - почетным гостем станет заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам организации управления Игорь Сутягин;

В гимназия № 94 (ул. Бажова, 139) - почетным гостем станет заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин;

В гимназии № 35 (ул. Июльская, 32) - почетным гостем станет первый заместитель Главы Екатеринбурга Александр Ковальчик.

В 11:00 в честь Дня Знаний в муниципальных школах Екатеринбурга пройдет традиционный городской проект «Лицом к лицу». Приглашаем посетить следующие школы: 74, 143, 168, 104, 174, 119, 170, 4, 50, 75, 35, 37, 47, 108, 145, 161, 176, 5, 16, 93, 8, 13, 14, 60, 92, 110, 66, 138, 167, 84, 91, 135, 142, 200.

В 12:00 Глава Екатеринбурга Александр Высокинский примет участие в торжественной линейке в школе № 106 (ул. Титова, 28 «а»), после которой состоится экскурсия по обновленным школьным коридорам. Их капитальный ремонт произвел за свой счет бывший выпускник общеобразовательной организации № 106 – известный бизнесмен Андрей Симановский.

Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов в 11.00 проведет экологический урок для ребят из екатеринбургской школы № 7 (ул. Куйбышева, 100 А).

В 12.00 состоится праздничная линейка в новой школе № 100 в Нижнем Тагиле (ул. А.З. Смелянского, 5). С началом учебного года детей и педагогов поздравит директор Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области Алексей Россолов.

Также в 12.00 в мультимедийном историческом парке «Россия – моя история» (ул. Народной воли, 49) пройдет фестиваль «Вперед в будущее», на котором школьники смогут познакомиться с востребованными специальностями и лично пообщаться с представителями современных профессий. В мероприятии примут участие руководитель Ассоциации исторических проектов «Археос», глава Лаборатории экспериментальной археологии ЮУрГУ Иван Семьян, ведущая программы «Утренний экспресс» Кристина Рузанова, архитектор Светлана Кузьмина, художник, сооснователь и куратор международного фестиваля «Стенография» Евгений Фатеев и другие уральцы. Интерактивные занятия проведут также сотрудник МЧС, врач медицины катастроф, сотрудник полиции, бортпроводник, музыкант, журналист, кинорежиссер, артист, архитектор, художник, промышленник, предприниматель, астрофизик, археолог, программист, инженер атомной станции и другие. Мероприятие будет включать в себя церемонию открытия с выступлением музыкантов, а также зарядку на открытом воздухе, которую проведут профессиональные спортсмены, в том числе российский боец смешанных единоборств Петр Ян.

Праздничные мероприятия, приуроченные к началу учебного года, пройдут и в вузах региона. Так, в 14.00 в Уральском федеральном университете им. Б.Н. Ельцина (ул. Мира, 19; площадь перед главным учебным корупсом) пройдет «День первый в Уральском федеральном». В 15.10, сразу после официальной части, стартует ярмарка студенческих возможностей. В 16.00 праздник продолжит фестиваль от Союза студентов УрФУ.

Кроме того, в 9:00 в школе № 48 (ул. Крауля, 91) состоится торжественная линейка, которая станет первой и для 7 ребят с ограниченными возможностями здоровья. Дети с аутизмом впервые станут первоклассниками в составе регулярных классов и будут обучаться с нормотипичными сверстниками. С 2019 учебного года эта школа станет по-настоящему инклюзивной. Это событие стало возможным благодаря проекту «Открытые знания для всех!» поддержанного Фондом президентских грантов и Министерством образования и молодежной политики Свердловской области. Обучение будет проходить по модели «Ресурсный класс», который открылся 30 августа. Данная модель успешно зарекомендовала себя в развитии инклюзии в России. У вас будет уникальная возможность пообщаться с родителями особых первоклассников, задать вопросы самим ребятам, узнать, о чем они мечтают, кем хотят стать. Также директор школы № 48 Лариса Борисовна Пичугина расскажет о перспективах и планах инклюзивного образования в школе и в Екатеринбурге. Вице-президент Ассоциации «Особые люди» Наталья Алексеевна Кошелюк расскажет о планах Ассоциации в развитии инклюзивного пространства в Екатеринбурге и Свердловской области.

Регламент: 9.00. – 9.30 – праздничная линейка; 9.30 - 10.00 - общение с директором школы, семьями и детьми с ОВЗ. За дополнительной информацией обращайтесь: Татьяна Захарова, координатор проекта, тел. + 7-953 055 44 55.

В 14:00 Александр Высокинский посетит гимназию № 5 (ул. Хохрякова, 29а), где в



9:45 Кировград (ул. Февральская, 4). Министр энергетики и ЖКХХ Свердловской области Николай Смирнов посетит с рабочим визитом Кировград.

В 10.00 глава ведомства примет участие в торжественной линейке, посвященной Дню знаний в школе № 2.

В 11.00 даст старт работе новой станции водоподготовки – объекта, современное технологическое оборудование которого обеспечит качественной питьевой водой 20 тысяч жителей, даст городу возможность для дальнейшего жилищного строительства и обеспечит существенную, почти 24 миллиона рублей в год, экономию местного бюджета.

Масштабная модернизация системы водоснабжения Кировграда началась в 2017 году и направлена на увеличение забора воды из Ежовского месторождения подземных вод, ее подготовку до нормативных параметров и бесперебойную подачу в разводящие сети города. Работы осуществляются в несколько этапов в рамках двух инвестиционных проектов и выполняются за счет нескольких источников финансирования, основным из которых является областной бюджет. За два года из региональной казны на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры выделено свыше 302,5 миллиона рублей.

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