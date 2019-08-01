Анонсы событий на 10, 11 и 12 августа

18:32 | 9.08.2019

10 августа



7:00 Резиденция губернатора Свердловской области (ул. М.Горького, 21). Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев совершит рабочую поездку в Ирбит.

В программе визита главы региона — посещение знаковых объектов города, проверка исполнения поручений по благоустройству территории, а также участие в традиционной Ирбитской ярмарке.

Время и место сбора журналистов, отправляющихся на своих автомобилях, — 11.00, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 35.



11:00 Богданович (Центральный стадион, ул. Спортивная 16А). 10-11 августа состоится Всероссийский чемпионат по рубке шашкой «Казарла». Соревнования пройдут на Среднем Урале впервые.

Торжественное открытие чемпионата состоится 10 августа в 11.00.

За звание чемпиона в этом году будут бороться казаки из 23 регионов России. На чемпионате будет разыграно шесть комплектов индивидуальных наград (в рубке одной или нескольких мишеней на стойке, рубке лозы между меток, под шапкой, рубке пучков лозы на мощность и в других категориях). Также в рамках чемпионата состоятся командные соревнования в формате «Малая Баталица». Казаки с самыми высокими результатами смогут принять участие в соревнованиях «Кубок Федерации» и побороться за серебряный знак «Спортсмен года».



13:00 В День физкультурника, который отмечается в России 10 августа, сразу в нескольких муниципалитетах Свердловской области развернутся площадки для сдачи нормативов физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Нормативы будут сдавать жители Заречного, Верхней Пышмы, Асбеста, Ачита, Красноуфимска, Качканара и других муниципалитетов. Самая большая площадка развернется в центре Екатеринбурга на площади Труда. Здесь будет работать комиссия Центра ГТО УрГПУ, который является оператором внедрения ГТО в регионе. Организаторы сообщают, что для официальной сдачи нормативов ГТО участникам акции необходимо зарегистрироваться на сайте ГТО https://www.gto.ru/norms, взять с собой медицинскую справку. Кроме официальной сдачи нормативов ГТО каждый желающий может сдать нормативы ГТО вне официального зачета. Сдать нормативы можно будет в два потока: в 13.00 и в 17.00.



13:30 ЦПКиО имени Маяковского. Состоится общегородской праздник в честь Дня строителя.

К 13:30 приглашаем вас на площадку проведения конкурсов профессионального мастерства операторов кранов-манипуляторов и экскаваторов «Золотой ковш» - в фан-зону парка.

В 14:30 от центрального входа в парк начнется обход ключевых площадок праздника, в котором примут участие:

- Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков;

- Глава Екатеринбурга Александр Высокинский;

- Первый заместитель Министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Виктор Московских;

- Заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин;

- Координатор Ассоциации «Национальное объединение строителей» по УрФО Сергей Лекомцев.

В завершении состоится пресс-подход. Сбор журналистов на обход – в 14:15 у центрального входа в парк.



11 августа



8:00 Екатеринбург-Арена (ул. Репина, 5). Старт марафона «Европа-Азия».



12 августа



12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная профилактике домашнего насилия в Свердловской области.

Заместитель начальника отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних Главного Управления МВД России по Свердловской области Лилия Буткевич, доцент кафедры уголовного права УрГЮУ Данил Сергеев, кандидат юридических наук, председатель совета партнеров LOYS Денис Пучков, заместитель директора кризисного центра "Екатерина" для женщин и детей, переживших насилие в семье, Ольга Селькова и директор МБУ Центр социально-психологической помощи детям и молодежи "Форпост", психолог Юлия Дерягина озвучат статистику обращений по теме побоев в семье, расскажут о мероприятиях, которые проводятся в Свердловской области, для профилактики домашнего насилия, поделятся экспертными мнениями об изменении ситуации после принятия в 2017 году закона о декриминализации побоев в семье.

Как ранее сообщали СМИ, 4 августа в Санкт-Петербурге прошел согласованный митинг в поддержку сестер Хачатурян. В мероприятии принимали участие около тысячи человек. Участники акции принесли с собой плакаты с требованиями обратить внимание на проблему домашнего насилия. Также, СМИ сообщали, что Совет Федерации изучит возможность усиления законодательства по борьбе с домашним насилием и подготовит свои предложения. Об этом заявляла на одном из заседаний спикер верхней палаты Валентина Матвиенко.

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