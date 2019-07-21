Анонсы
18:42 | 23.07.2019
Анонсы событий на 24 июля
Основной темой выбрана реализация в Свердловской области нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости», а также программа «Цифровая экономика Российской Федерации» и региональной программы «Умные города».
Предполагается, что на совещании выступят генеральный директор Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Николай Соломон, заместитель губернатора Олег Чемезов, директор департамента информатизации и связи региона Юрий Гущин.
Мероприятие пройдет в формате групповой работы членов правительства и глав свердловских муниципалитетов на сессиях, посвященных реализации национальных проектов.
9:30 Екатеринбург-Арена (ул. Репина, 5, конференц-холл). Состоится международный форум «Казахстан-Узбекистан: перспективные рынки для бизнеса».
В Столицу Урала для встречи с предпринимателями региона приедут эксперты, представители бизнес-объединений и торговых онлайн площадок из Казахстана и Узбекистана.
Участие в форуме примут заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Копелян, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Илья Сулла, председатель Ассоциации международного бизнеса и технологий (AMBiT) Хикмат Абдурахманов (Республика Узбекистан), главный директор по развитию глобального бизнеса Zoodmall.com Сардор Мухамедалиев (Республика Казахстан), а также около 200 представителей бизнеса трех стран-участников мероприятия.
Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
В 9.40 состоится пресс-подход с участием официальных лиц форума.
В 10.00 начнется пленарное заседание «Перспективные направления для экспорта: Казахстан и Узбекистан. Возможности развития и виды поддержки для субъектов малого и среднего бизнеса».
9:40 Атриум-Палас отель (ул. Куйбышева, 44). 24 июля готовность Екатеринбурга к проведению юбилейного 20-го чемпионата мира по боксу среди мужчин проверит инспекционная комиссия Международной Ассоциации бокса (AIBA). Напомним, чемпионат впервые пройдет в уральской столице 8-21 сентября.
Делегация в составе исполнительного директора AIBA Тома Виргитса, спортивного менеджера Давида Лаурадо, технического директора Анхель Вильяреаль и главы спортивного отдела Ксении Эм вместе с членами исполнительной дирекции обсудит вопросы проживания и питания в отелях, которые примут участников мирового чемпионата по боксу, осмотрит площадки, где пройдут церемония открытия, отборочные и финальные поединки. Кроме того, будут решены вопросы, касающиеся аккредитации, допинг-контроля и безопасности.
24 июля в 9.40 в конференц-зале Атриум-Палас отеля (ул. Куйбышева, 44) запланирован брифинг с участием членов инспекционной комиссии AIBA и министра физической культуры и спорта Свердловской области Леонида Рапопорта.
Далее представители СМИ смогут вместе с инспекционной комиссией пройти в ЦМТЕ, где сентябре пройдут церемонии взвешивания и жеребьевки.
10:00 Верхняя Сысерть (детский оздоровительный лагерь «Уральские самоцветы»).
Пройдет 43-я спартакиада загородных оздоровительных лагерей. Торжественное открытие и парад участников состоится в 10:00. Затем, в 10:30, начнется спортивная программа. Почетным гостем мероприятия станет заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов.
10:30 Школа №178 (ул. Коммунистическая, 53). В рамках профилактической операции «Школы» сотрудники МЧС участвуют в приемке школ к новому учебному году.
24 июля сотрудники МЧС в составе комиссии будут участвовать в приемке школы №178 к новому учебному году вместе с ГИБДД, Роспотребнадзором, отделом образования.
Сотрудники МЧС проверят наличие и исправность систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (с приглашением обслуживающей организации), первичных средств пожаротушения, эвакуационных и аварийных выходов, а также готовность обслуживающего персонала к действиям в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
11:30 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная качеству и безопасности пищевых продуктов в Свердловской области.
Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Илья Власов и заведующая отделом гигиены питания, качества и безопасности продукции Екатеринбургского медицинского-научного центра профилактики и охраны здоровья рабочих промышленных предприятий Татьяна Мажаева оценят ситуацию с продовольственной безопасностью в Свердловской области, расскажут о методах осуществления контроля за качеством продуктов питания в магазинах и на рынках, перечислят самые частые нарушения санитарных норм, поделятся информацией о реализации федерального проекта "Укрепление общественного здоровья" в Свердловской области.
Как ранее сообщали СМИ, проект "Укрепление общественного здоровья" предусматривает разработку и внедрение системы мониторинга фактического питания различных групп населения в регионах, взаимосвязь здоровья населения со структурой питания и качеством пищевой продукции.
13:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная реализации национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" в Свердловской области.
Генеральный директор АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" Николай Соломон озвучит результаты реализации нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" в Свердловской области на текущий момент, поделится информацией о методике оценки производительности труда на предприятиях, расскажет о мерах господдержки предприятий, вступающих в нацпроект.
Как ранее сообщали журналисты ТАСС, нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" является продолжением одноименного приоритетного проекта, который реализовывался с 2017 года. Ключевой целью нацпроекта является ускорение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт, торговля и строительство) до 5% в год к 2024 году против 1,4% в 2018 году.
14:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а). Стартует пресс-тур, в рамках которого журналистам покажут, какие социальные объекты капитального ремонта будут сданы в преддверии праздника. На вопросы журналистов ответит начальник Департамента по управлению муниципальным имуществом Майя Строшкова.
16:00 Администрация Кировского района (ул. Первомайская, 75). Глава Екатеринбурга Александр Высокинский проведёт выездной приём жителей Кировского района уральской столицы.
© «Вечерние Ведомости»
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