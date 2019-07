Анонсы событий на 19 июля

18:09 | 18.07.2019

10:00 БЦ «Онегин» (ул. Розы Люксембург, 49). Состоится окружное совещание руководителей организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Откроют совещание директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Евгений Сильянов и министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов.



10:30 Поселок Калиново (ул. Ручейная, 14). Состоится открытие нового гостиничного комплекса «Загорье», который станет опорной точкой будущего туристического кластера на озере Таватуй.

В церемонии открытия участвуют: министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова и руководитель проекта «Загорье» Илья Попов.

Инвестиционный проект является частью формирующегося туристическоно кластера на западном берегу озера Татватуй, который объединяет санаторий «Зеленый Мыс», ретритный центр, базу отдыха «Зеленая горка», Таватуйский мыс, училище Олимпийского резерва и другие инфраструктурные объекты.

Правительство Свердловской области оказывает поддержку в развитии кластера. Так, в 2018 году для повышения доступности объектов по решению областных властей была отсыпана часть дороги.



10:30 Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского (ул. Белинского, 15). Состоится открытие выставки работ участников регионального конкурса карикатур и плакатов антикоррупционной направленности «Честный мир». Планируется, что участие в мероприятии примет министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина и генеральный директор Союза малого и среднего предпринимательства Свердловской области Вячеслав Архангельский.

На конкурс было предоставлено 106 работ от 80 авторов из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Краснотурьинска и других городов.

По итогам творческого соревнования жюри, в состав которого вошли представители Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области и педагоги Свердловского художественного училища им. И.Д. Шадра, определили десятку лучших.

Планируется, что в течение 2019 года экспозиция будет представлена в качестве передвижной выставки в Восточном и Горнозаводском управленческих округах.



11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная итогам международного ралли "Шёлковый путь 2019".

Ралли-марафон "Шелковый путь" стартовал 6 июля в Иркутске, спортивный маршрут гонки составил 5000 километров, финиш - 16 июля в китайском Дуньхуане. Всего участники преодолели 10 этапов. Впервые в истории ралли введен мотоциклетный зачет.

Для команды Snag Racing гонка сложилась удачно. Уральские спортсмены Сергей Карякин и Антон Власюк одержали победу в классе Т3, а Алексей Шмотьев и Андрей Рудницкий стали бронзовыми призёрами в этой же категории.

Пилот команды Snag Racing, победитель Silk Way Rally 2019 (категория Т3) Сергей Карякин, штурман команды Snag Racing, победитель Silk Way Rally 2019 (категория Т3) Антон Власюк и второй пилот команды Snag Racing, бронзовый призер Silk Way Rally 2019 (категория Т3) Алексей Шмотьев расскажут о подготовке к соревнованиям, о сложностях, возникших в ходе гонки, поделятся общими впечатлениями от организации мероприятия и уровня подготовки соперников, а также ответят на вопросы журналистов.



13:30 Водная база ДОСААФ (Малоконный полуостров, 15). Вице-губернатор Сергей Бидонько передаст добровольцам Всероссийского студенческого корпуса спасателей аварийно-спасательный катер. Это подарок губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева участникам ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Забайкальском крае, где весной бушевали природные пожары.

Церемония пройдет в рамках открытия сборов «Оранжевое лето-2019», участие в которых примут члены отряда «Каравелла» и добровольцы-спасатели.

Катер будет использоваться для организации дежурств на водных объектах Свердловской области и даст возможность сделать отдых свердловчан более безопасным.



14:00 Областная детская клиническая больница (ул. Серафимы Дерябиной, 32). Состоится выездная пресс-конференция ТАСС, посвященная старту проекта по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе перинатальных центров и родильных домов "Детство без опасности".

Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков, главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Алексей Кисляков, член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения Наталья Агре и главный врач ОДКБ Олег Аверьянов представят статистику детского дорожно-транспортного травматизма за последние годы, расскажут о планах реализации проекта "Детство без опасности" в Свердловской области, об основных ошибках, совершаемых при перевозке детей в автомобиле, а также о запланированных мероприятиях по снижению уровня аварийности с участием детей.

В 2019 году проект, предполагающий единую систему обучения родителей обеспечению безопасности при перевозках детей в автомобилях, будет реализован в 30 регионах России в рамках федерального проекта "Безопасность дорожного движения" и национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

В мероприятии также примут участие министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, уполномоченный по правам ребенка Свердловской области Игорь Мороков и советник министра здравоохранения Свердловской области Игорь Борзунов.



14:00 Областной перинатальный центр (ул. Серафимы Дерябиной, 32). Будет дан старт проекту «Детство без опасности».

Проект направлен на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма на базе перинатальных центров и родильных домов, и предполагает единую систему обучения родителей по обеспечению безопасности перевозки детей в автомобилях. Свердловская область стала одним из первых регионов, где пройдет его запуск. Проект реализуется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В мероприятии примут участие представители министерства здравоохранения Свердловской области, руководство подразделения региональной Госавтоинспекции, а также врачи перинатального центра, эксперты и представители общественных организаций.



15:00 Среднеуральск (Пихтовый 1/6). Вице-губернатор Сергей Бидонько и генеральный директор некоммерческого партнерства «Управление строительства «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев вручат ключи от новой квартиры и сертификаты на жилье дольщикам, пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков в Арамили.