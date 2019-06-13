Анонсы событий на 15, 16 и 17 июня

18:56 | 14.06.2019

15 июня



11:00 ЦПКиО им. Маяковского. В Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского состоится празднование Сабантуя.

С 11:00 парк начнет встречать всех гостей праздника на главном входе «национальными подворьями» и выступлениями творческих коллективов. Все посетители смогут познакомиться с бытом, культурой, а также отведать традиционные угощения.

В 12:45 пройдет шествие по центральной аллее парка участников Сабантуя в красочных национальных костюмах, которое станет торжественным открытием праздника.

Основная концертная программа с участием коллективов Свердловской области и гостей из Республики Татарстан и Республики Башкортостан пройдет с 14:00 до 18:00 на территории под названием «Сад камней» и «Центральная площадь».

Также в этот день в 13:00 на Мемориальном комплексе памяти жертв политических репрессий 1930-1950-х годов состоится траурная гражданская панихида.

Администрация города Екатеринбурга совместно со Свердловской областной общественной благотворительной организацией пенсионеров и инвалидов – Ассоциацией жертв политических репрессий организует выезд родственников и всех желающих почтить память погибших в годы репрессий на 12-й километр Московского тракта.

В полдень от здания Администрации города Екатеринбурга (проспект Ленина, 24а) к мемориальному комплексу жертв репрессий отправятся бесплатные автобусы, что позволит доставить на место проведения митинга более 500 человек. В 14:05 автобусы поедут обратно к зданию городской Администрации.



16 июня



12:00 Парк XXII партсъезда. В Екатеринбурге пройдут мероприятия, посвященные 56-летней годовщине первого полета женщины в космос.

В 12.00 в парке XXII партсъезда начнется тематический конкурс рисунков на асфальте, пройдут мастер-классы по авиамоделированию, спортивному туризму. В 14.00 состоятся мастер-классы по крупноузловой сборке дронов, технологии малообъемного выращивания растений, а также по фитодизайну и изготовлению мягкой игрушки.

В 12.00 на площадке перед Дворцом молодежи (пр. Ленина, 1) будет организован космический квест и работа контактного зоопарка, пройдет марафон танцевальных флешмобов, а маленькие посетители смогут сыграть в настольные игры.

В 12.00 на площадке перед Дворцом молодежи также состоится марафон танцевальных флешмобов, в 13.00 выступит ВИА «Аленушка», в 15.00 – лаборатория движения «Форма». Кроме того, с 12.00 до 18.00 будет работать солнечный телескоп, а с 14.00 до 16.00 будет организован мастер-класс по конструированию и запуску игрушечной ракеты.

С 12.00 до 18.00 развлекательные мероприятия пройдут на площади Кирова (возле главного корпуса УрФУ им. Б.Н.Ельцина): будет установлен арт-объект «Все сбудется», состоится открытая лекция в рамках реализации федерального образовательного проекта «Другой Университет», «Космическая викторина», концертная программа «Первые в космосе – первые на Земле».



12:00-18:00 Сквера им. Большакова (около КРК «Уралец»). Под девизом «Здоровье для всех – всё для здоровья» для жителей города и области будут организованы интерактивные площадки. На территории сквера разместятся пять диагностических модулей, в которых представится возможность пройти консультации медицинских специалистов узкой направленности, снять электрокардиограмму сердца, пройти флюорографию, сдать экспресс-анализ на ВИЧ инфекцию, и многое другое. Так же на территории сквера будет производиться историческая реконструкция Эвакогоспиталя времен Великой Отечественной войны, организованы детские игровые площадки по гигиеническим навыкам, мастер-классы по скандинавской ходьбе, утренней гимнастике, «Старость в радость» и Кардиопост. Для молодежи станет интересным квест – игра по основам медицинских знаний и оказанию первой помощи пострадавшим.



17 июня



8:00 Резиденция губернатора Свердловской области (ул. М.Горького, 21). Состоится пресс-тур для региональных СМИ в Нижний Тагил на тему: «Подготовка к празднованию 300-летия города, реализация программы развития муниципалитета». В ходе объезда с участием главы города Пинаева В.Ю. планируется посетить ключевые строительные площадки: новой школы, детского сада, объектов программы «Формирование комфортной городской среды», реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». А также площадок для строительства объектов по поручениям Президента РФ и губернатора Свердловской области к 300-летию Нижнего Тагила.



10:00-14:00 Ельцин Центр (ул. Бориса Ельцина, 3, 5 этаж). Состоится финал обучающего проекта «Женское предпринимательство. Акселератор проектов».

В проекте приняли участие 30 женщин, находящиеся в декретном отпуске, имеющие несовершеннолетних детей, а также зарегистрированных как безработные в службе занятости населения. Все они прошли бесплатное обучение основам предпринимательства и эффективного управления бизнесом.

Среди проектов, которые хотят развивать женщины-предприниматели: веганское кафе, швейное производство одежды, НеМодельное агентство, карьерное консультирование, раздельный сбор и переработка мусора и другие

Оценивать проекты будет экспертная комиссия, куда войдут представители министерства инвестиций и развития Свердловской области, бизнеса, областного фонда поддержки предпринимательства, Свердловского венчурного фонда и другие партнеры проекта.



11:00 Министерство социальной политики Свердловской области (ул. Большакова, 105). Режевскому дому-интернату для престарелых и инвалидов будет передан автомобиль, который был приобретен в рамках нацпроекта «Демография» для доставки в медучреждения свердловчан старше 65 лет, проживающих в отдаленных территориях и сельской местности. Участие в мероприятии примет заместитель министра социальной политики Свердловской области Евгений Шаповалов, руководитель Режевского дома-интерната Наталья Логинова.

Всего до 1 июля в государственные учреждения социального обслуживания области будут переданы 23 оборудованных для перевозки людей с ограниченными физическими возможностями здоровья автомобилей.

Напомним, также в рамках реализации национального проекта «Демография» свердловчанам старше 65 лет, проживающим в сельской местности предусмотрены дополнительные ежегодные медицинские обследования.



13:00 ТАСС-Урал (г. Екатеринбург, пр. Ленина, 50 Б). Состоится пресс-конференция вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько по итогам шести месяцев работы в должности.

Сергей Бидонько ответит на вопросы журналистов. Также речь пойдет об общественно-политической ситуации в муниципалитетах; решении проблем свердловских дольщиков, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков; новых инструментах и формах взаимодействия органов власти с жителями, национальными объединениями, общественными организациями и НКО.



13:30 Отель Хаятт Ридженси (ул. Б.Ельцина, 8). Состоится пресс-конференция, посвященная открытию турнира по женскому волейболу «Лига Наций». Вы сможете задать свои вопросы главным тренерам сборной и капитанам команд.

Главные тренеры: главный тренер женской сборной России Вадим Панков, главный тренер женской сборной США по волейболу Карч Кирай, главный тренер женской сборной Нидерландов по волейболу Джейми Моррисон, главный тренер женской сборной Таиланда Данат Сриватчараметакул. Капитаны команд: Сборная России – Евгения Старцева, Сборная США –Джордан Ларсон, Сборная Нидерландов – Марет Балкестейн-Гротхёйс, Сборная Таиланда – Нотсара Томком