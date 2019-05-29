Анонсы событий на 1, 2 и 3 июня

18:39 | 31.05.2019

1 июня



11:00 пр. Академика Сахарова, 51. Губернатор Евгений Куйвашев примет участие в церемонии закладки парка Преображенский в районе Академический Екатеринбурга. Мероприятие приурочено ко Дню защиты детей.

Губернатор вместе с жителями Академического высадит первые деревья в будущем парке. В мероприятии также примут участие президент ГК «КОРТРОС» Вениамин Голубицкий, член Совета директоров «РСГ-Академическое» Алексей Воробьев, глава Екатеринбурга Александр Высокинский, члены областного правительства.

Сразу после этого (ориентировочно в 13:00) Глава Екатеринбурга проведет выездное совещание по урегулированию конфликта между застройщиком ЖК WOODS и жителями окружающих домов на улице Амундсена. В совещании примут участие заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов, начальник Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга Алексей Храмов, глава Администрации Ленинского района Дмитрий Ноженко, руководители компании-застройщика (ЗАО «Корпорация «Атомстройкомплекс»), представители жилых домов.



11:00 Экоцентр Дворца молодежи (ул. Ясная, 5). Начнется Праздник детства. Его откроет флешмоб по танцевальной аэробике. С 12.00 до 14.00 пройдут соревнования по минигольфу, бочче, беговелогонки, а также спортивная игра «Время приключений» на туристическую тематику. Также в 12.00 для родителей состоится лекция врача-педиатра Александра Булатова о том, как подготовиться к отпуску с детьми в жарких странах. В 13.00 начнутся инклюзивные мастер-классы «Краски лета». Все желающие смогут расписать деревянные заготовки, созданные в мастерской «Город мастеров». Этот проект стартовал в 2019 году с тем, чтобы помочь молодым людям с инвалидностью – их учат швейному и столярному делу, а также плести украшения из бисера. Также все желающие смогут освоить тонкости корейской терапии «су-джок»: мастер Марина Воложанина расскажет, как по «точкам» на ладонях снижать давление, избавляться от насморка. С 14.00 до 15.00 пройдет пикник с угощением, приготовленным по принципам здорового питания и научное шоу «Открывашки». Вход на мероприятия свободный.

C 11:00 до 15:00 на Октябрьской площади (перед Екатеринбургским театром Драмы) состоится благотворительная прогулка «Семья, друзья и просто Я» — городской детский праздник в поддержку детей с синдромом Дауна. В 13.00 – пресс подход организаторов, в 13.30 – исполнение вместе песни «Улетай, туча». Почётными гостями праздника станут Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, первый заместитель министра образования и молодёжной политики Свердловской области Нина Журавлёва и другие. Кульминацией праздника станет прогулка: все участники прогуляются по набережной, взявшись за руки.



12:30 Дворец молодежи (пр. Ленина, 1). Состоится «Старт Целины» студенческих отрядов: праздничное мероприятие, которое проходит перед отправкой студентов на трудовой семестр.

12.30 – шествие студенческих отрядов от Дворца молодежи (Ленина, 1) до Площади Труда;

13.00 – построение и перекличка отрядов;

13.10 – торжественный митинг и концертная программа;

15.00 – закрытие «Старта Целины».

В 2019 году студенты отправятся на 56 трудовой семестр.



14:00 Мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история. Свердловская область» (ул. Народной Воли, 49). Состоится открытие благотворительной выставки творческих работ (рисунков) участников областного конкурса творческих работ: «Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца и Российский Красный Крест: гуманитарное сотрудничество во имя спасения человека».



18:30 «Екатеринбург Пассажирский» (первая платформа). Состоится отправка железнодорожного состава в рамках проекта «Поезд здоровья». Участие в мероприятии примет министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов. Напомним, наш регион уже в девятый раз традиционно централизованно отправляет более 1700 своих детей на побережье Черного моря в детский санаторно-оздоровительный комплекс «Жемчужина России» в рамках проекта «Поезд здоровья». В поездке принимают участие дети, наиболее нуждающиеся в летнем оздоровительном отдыхе по медицинским показаниям, из 54 муниципалитетов. Отправка первого поезда планируется 1 июня в 19.40. По случаю отправления поезда с 18.30 до 19.30 будет организована торжественная линейка с участием представителей муниципальных образований, детей, родителей.



2 июня



11:00 Центр социальной помощи семье и детям «Отрада» Октябрьского района города Екатеринбурга (ул. Байкальская, 37А). Участники Президентской программы подготовки управленческих кадров, реализующейся при участии правительства Свердловской области, проведут стартовое мероприятие благотворительного проекта «Ростки добра».

В рамках акции взрослые и дети засадят зеленью и цветами теплицу, приобретенную и оснащенную на благотворительные средства участников программы, где затем будут проводиться занятия по садоводству. Также в программе праздника: квест по теме энергосбережения, совместное приготовление угощения для пикника. Для самых маленьких будет организован детский уголок с весёлыми играми и конкурсами.

Мероприятие приурочено ко Дню защиты детей и призвано, по словам организаторов, подарить 60 ребятам из Центра «Отрада» и Малоистокского детского дома новые знания и умения, радость и яркие впечатления.



3 июня



8:00 Березовский (трасса АСК «Березовский», ул. Транспортников, ½). Состоится чемпионат Свердловской области по автомобильному кроссу. Соревнования по автокроссу собирают большое количество участников и зрителей. В массовом заезде принимают участие до 10 автомобилей.

Программа мероприятия:

08:00 – 11:00 Административные и технические процедуры, брифинги

11:00 – 13:30 Свободные и хронометрируемые тренировки пилотов

14:00 – 14:30 Открытие соревнований, представление участников, парад автомобилей

14:30 – 17:00 Основные отборочные и финальные заезды

17:30 – 18:00 Официальное награждение призеров, закрытие соревнований



10:15 Детский сад № 299 (ул. Библиотечная, 60). В рамках Дня защиты детей в детском саду № 299 Кировского района Екатеринбурга состоится праздничное мероприятие.

В этот день для детей и их родителей состоится концертная – игровая программа «Обыкновенные чудеса, или игры всех мастей!».

Для гостей праздника будут организованы несколько станций: «Мы и пляшем и поем» с концертной программой: песни, танцы, флешмоб, выступление артистов детского сада, артистов из Дворца детского и юношеского творчества Кировского района; «АБВГДей-ка»: речевая и артикуляционная гимнастики, чтение скороговорок, чистоговорок, ребусы, шарады; «Физкульт – Ура!»: подвижные игры, эстафеты; «Очумелые ручки»: мастер классы по рисованию пальчиковыми красками, аппликации, конкурс рисунков на асфальте.

Клуб современных видов спорта «Прорыв» покажет выступление юных спортсменов с фитнес программой. Также ребят будут развлекать ростовые куклы.



11:00 Арамиль (ул. Рабочая, 120а). Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов проверит ход работ по комплексному благоустройству площади Дворца культуры в Арамили.

В 2018 году во время рейтингового голосования жителей города за объекты первоочередного благоустройства, общественная территория набрала почти 70 % голосов и вошла в реестр региональной программы «Формирование комфортной городской среды». Плановый срок сдачи ее в эксплуатацию – конец июня 2019 года.

Общая стоимость проекта составляет 23 миллиона рублей, более 20 миллионов из которых – субсидии из областного бюджета.

В рамках указанного финансирования прошлом году на площади удалось заменить на брусчатку старое асфальтовое покрытие, установить бортовые камни, урны, скамейки, светильники и выполнить ряд других работ.

В планах текущего года – оборудование детской игровой площадки, озеленение территории и – это должно «изюминкой» проекта – запуск «сухого» светового фонтана.



11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная планам уральских ученых на экспедиционный сезон 2019 года.

Старшие научные сотрудники Института экологии растений и животных УрО РАН Павел Косинцев и Дмитрий Гимранов, главный научный сотрудник Института истории и археологии УрО РАН Людмила Корякова поделятся планами исследований и экспедиций на 2019 год. В частности, ученые расскажут о предстоящих экспедициях в Казахстан и на Южный Урал для изучения расселения древнего человека, а также для исследования хозяйства и быта древнего населения.



12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная проведению Уральского культурного форума в Свердловской области.

Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, директор Свердловской государственной академической филармонии Александр Колотурский, генеральный директор Свердловского областного краеведческого музея им.О.Е.Клера Наталья Ветрова, директор Уральской специальной музыкальной школы Эльвира Архангельская и директор Свердловской областной универсальной научной библиотеки им.В.Г.Белинского Ольга Опарина расскажут о концепции Уральского культурного форума, о готовности города к проведению мероприятия, огласят программу мероприятий, поделятся информацией об основных площадках, темах и спикерах.