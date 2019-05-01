Анонсы событий на 7 мая

18:16 | 6.05.2019

10:00 Исторический сквер Екатеринбурга (ул. Горького, 4а, рядом с Музеем архитектуры и дизайна). Активисты Народного фронта и студенты Свердловского медицинского колледжа запустят реконструкцию работы эвакогоспиталей. Акция проводится в рамках реализации проекта «Истории эвакогоспиталей».

В Свердловске во время Великой Отечественной войны действовали десятки эвакуационных госпиталей. Каждый из них имел свою специализацию (травматологические, терапевтические и так далее). В них работали выпускницы медицинского института, поскольку все квалифицированные и опытные медики были отправлены на фронт.



11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная празднику работников всех отраслей связи, а также новейшим разработкам и достижениям воспитанников Молодежного проектного центра радиоэлектронных систем УрФУ.

Директор Молодежного проектного центра радиоэлектронных систем УрФУ Алексей Рожков, член Союза радиолюбителей России с официальным позывным, преподаватель Молодёжного проектного центра Михаил Самарин и победители регионального технического конкурса "Я-радиоинженер!" Илья Быльцев и Иван Решанов расскажут об образовательных траекториях по радиотехнике и радиолюбительству, поделятся информацией о текущих конкурсах и хакатонах, о подготовке к летней радиоэкспедиции, озвучат программу мероприятий, приуроченных ко Дню радио.

На пресс-конференции будет представлен законченный радиоприемник, с которым Илья Быльцев и Иван Решанов одержали победу в региональном техническом конкурсе.

По окончании пресс-конференции Молодежный проектный центр радиоэлектронных систем УрФУ приглашает журналистов посетить образовательную площадку, где занимаются школьники и студенты, увидеть выставку студенческих работ (прототипов приёмников и передатчиков). Представителей СМИ ждут к 13.30 по адресу ул. Мира, д.32 (Институт радиоэлектроники), ауд. Р-138а.



12:00 Екатеринбургское суворовское военное училище (ул. Первомайская, 88). Состоится торжественная встреча ветеранов с суворовцами, кадетами и юнармейцами, посвященная 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Участники: ветераны Великой Отечественной войны, представители органов государственной власти Свердловской области, Центрального военного округа, ветеранских общественных организаций, курсанты и офицерский состав суворовского военного училища, кадеты, члены военно-патриотического движения «Юнармия». Общее количество участников – более 600 человек.

В ходе мероприятия запланирован торжественный митинг, включая церемонию возложения цветов к памятнику воинской славы и минуту молчания, театрализованное представление с концертными номерами, прохождение строем суворовцев, кадетов, юнармейцев.



12:00 Харитоновский сад (ул. К. Либкнехта, д. 44). Состоится субботник в рамках «Всероссийского дня заботы о памятниках истории и культуры». Место сбора участников – у ворот Харитоновского сада возле Храма Вознесения Господня.



13:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная VI Всероссийскому фестивалю-конкурсу "Возьмемся за руки, друзья…" по творчеству Булата Окуджавы.

Первый заместитель министра культуры Свердловской области Галина Головина, директор Центральной городской библиотеки Нижнего Тагила Наталья Якимова, генеральный директор Свердловского государственного областного дворца народного творчества Сергей Борисов и начальник управления культуры администрации Нижнего Тагила Светлана Юрчишина расскажут о подготовке и проведении фестиваля-конкурса, о его целях и задачах, огласят программу мероприятия, поделятся информацией об участниках.

В фестивале-конкурсе принимают участие авторы-исполнители, солисты и вокальные ансамбли, любительские театры и отдельные исполнители художественного слова. Фестиваль-конкурс проводится в два тура: первый тур (заочный) прошел с 27 февраля по 5 апреля 2019 года, второй тур (финальный) состоится 11-12 мая 2019 года в г. Нижний Тагил.



15:00 Мультимедийный исторический парк «Россия – моя история» (ул. Народной воли, 49). Екатеринбург присоединится к Всероссийскому историческому диктанту на тему событий Великой Отечественной войны – «Диктант Победы».

Центральной площадкой акции станет мультимедийный исторический парк «Россия – моя история» (ул. Народной воли, 49).

Всем желающим будет предложено ответить на 20 вопросов к течение 40 минут.

В Свердловской области акция проходит в рамках реализации партийного проекта Единой России «Историческая память» при поддержке регионального министерства образования, российского военно-исторического общества, областного совета ветеранов и движения «Волонтеры Победы».

Также акция «Диктант Победы» пройдет в Уральском государственном педагогическом университете (пр. Космонавтов, 26), Уральском государственном экономическом университете (ул. 8 марта, 62), Уральском федеральном университете им. Б.Н. Ельцина (ул. Ленина, 51), Российском государственном профессионально-педагогическом университете (ул. Машиностроителей, 2), региональном исполнительном комитете партии «Единая Россия» (ул. Розы Люксембург, 7).



16:40 Екатеринбургский железнодорожный вокзал. 7 мая совершит поездку 4-миллионный пассажир, купивший билет на скоростной электропоезд «Ласточка» в Свердловской области (курсируют на СвЖД с ноября 2015 года). По прогнозам, он отправится на «Ласточке» сообщением Екатеринбург – Талица.

Пассажир будет определен с помощью Автоматизированной системы управления пригородной пассажирской компанией (АСУ ППК), которая позволяет фиксировать каждый билет, реализованный в кассах АО «СПК», терминалах самообслуживания, на сайте перевозчика и через мобильное приложение «Пригород».

Напомним, сеть маршрутов, где для перевозки пассажиров используются современные скоростные электропоезда, планомерно расширяется. Сейчас в Свердловской области «Ласточки» отправляются из Екатеринбурга по нескольким направлениям: до Кушвы и Нижнего Тагила, до Шали и Кузино (через Первоуральск) и до Талицы (через Камышлов). В праздничные выходные дни на скоростной электричке можно добраться до Верхотурья и Серова.

• 16:40 сбор представителей СМИ на вокзале Екатеринбург. Начало посадки пассажиров в пригородный поезд №7088/7090 «Ласточка» сообщением Екатеринбург – Талица.

• 16:50 поздравление 4-миллионного пассажира в вагоне «Ласточки».

• 17:00 брифинг с участием руководителей СвЖД и АО «СПК».

• 17:11 отправление пригородного поезда №7088/7090.