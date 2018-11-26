Силовики задержали известного уральского «телеграммера» Александра Устинова

19:54 | 29.11.2018

Фото с личной страницы Александра Устинова в «Фейсбуке»

Популярный телеграмер стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. В числе потерпевших – политики и бизнесмены федерального уровня

Известный свердловский создатель ряда информационных ресурсов Александр Устинов задержан сотрудниками правоохранительных органов. Об этом veved.ru стало известно из собственных информированных источников. По данным издания, Александра Устинова, который в последнее время занимался раскруткой нескольких телеграмм-каналов, задержали оперативники ФСБ около гостиницы Хаятт в Екатеринбурге.



Кроме этого, известно, что задержаны также другие участники международной группы, в которую входил Александр Устинов. По некоторым данным, речь идет о мошеннических схемах и вымогательстве путем распространения в Интернете недостоверных сведений об известных политиках и бизнесменах. По имеющейся информации для своей деятельности группа использовала специально созданные Интернет-ресурсы и телеграмм-каналы, в частности ustav.net, kompromatural.ru, compromat.ws, glavk.info, chel.pro, kommentator.ru, 59minut.info, cont.ws, compromat.group.



Часть группы сотрудничала со своими украинскими «коллегами» из так называемой «медиа группы «Гипотеза». Среди причастных к деятельности группы, кроме скандально известного «медиаменеджера» и блогера Александра Устинова также его помощник Иван Бесценный, программист Антон Старк, Александр Козлов, гражданин Украины и владелец группы сайтов Гипотеза под именем или псевдонимом «Тарас», владелец домена kompromatural.ru Алексей Бочаров, а также иные лица, на чьи имена были зарегистрированы многочисленные интернет-издания.



Участники группы долгое время специализировались на мошеннических схемах и вымогательствах, распространяя в широкополосном интернете заведомо недостоверные сведения об известных политиках и бизнесменах, а затем удаляя размещенную информацию за значительные отступные. Причем эта деятельность не ограничивалась территорией Российской Федерации.



Используемые Интернет-ресурсы не являлись официальными СМИ, как правило регистрировались или на подставных лиц, или при помощи специализированных регистраторов сайтов (доменных имен) за пределами РФ, в том числе в Украине, Канаде и США, что позволяло злоумышленникам долгое время избегать какой-либо ответственности.



Схема работы была проста: на одном или ряде контролируемых сайтов по заказу и за счет «клиента» распространялась компрометирующая информация в отношении какого- либо лица или возглавляемого им предприятия, после чего «жертве» публикации предлагалось «сотрудничество» в виде удаления ложных сведений из сети Интернет за достаточно крупное вознаграждение. По некоторым данным за удаление публикации группа могла получить от 5 до 25 тысяч долларов США.



В случае отказа от такого «сотрудничества» в отношении «жертвы» еженедельно публиковались статьи откровенно лживого содержания, вплоть до распространения грязных слухов о половой ориентации или причастности к совершенным тяжким преступлениям.



Уверенные в своей безнаказанности на одном из сайтов («Устав.нет») преступники не постеснялись разместить раздел с «говорящим» названием: «Дать денег», где в открытой форме сообщали о корыстных целях своей деятельности.



Именно этот интернет-портал не так давно оказался в центре политического скандала, поскольку перед губернаторскими выборами был почти целиком посвящен главе Свердловской области и дискредитации и его работы. Поводом для возмущения стали слухи о сенсационном контракте между администрацией Евгения Куйвашева и агентством «Устав.ком», владельцем которого, кроме Устинова, являлся депутат Заксобрания Вячеслав Вегнер. Считалось, что портал был создан по протекции замом главы Екатеринбурга Владимиром Тунгусовым, чтобы разозлить губернатора.



Сатирические материалы сайта в отношении региональной власти имели мало отношения к журналистике, но пользовались популярностью среди чиновников.



По имеющейся информации «жертвами» заказных публикаций в разное время становились руководитель ПАО «Банк ВТБ» А. Костин, глава «Роснефти» И.Сечин, руководители АО «АМЗ ВЕНТПРОМ» А.Колмаков и О.Горшков, генеральный директор АО «Объединенная зерновая компания» М. Кийко, владелец«Русской медной компании» И. Алтушкин, ряд чиновников федерального уровня, например, руководители ФНС России М. Мишустин и ФАС России И. Артемьев, бывший советник президента РФ Антон Устинов, бывший руководитель Следственного департамента Юрия Алексеева, действующие губернаторы Тюменской, Свердловской, Курганской, Челябинской и других областей, а также другие известные бизнесмены и государственные деятели.



Задержания проходили в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). Поводом для возбуждения уголовного дела послужило заявление руководства уникального и градообразующего уральского завода АО «АМЗ ВЕНТПРОМ». Согласно имеющимся сведениям злоумышленники путем обмана и под угрозой распространения клеветы завладели денежными средствами акционеров завода в сумме более 6 млн. руб. и были взяты с поличным при передаче очередных «отступных».



Однако источники в правоохранительных органах не исключают, что число потерпевших будет расти.