Киоск вместе с продавцом пытались эвакуировать в Екатеринбурге

15:02 | 8.01.2018

Курьёзный случай произошёл в Екатеринбурге вечером 7 января.



Жители микрорайона ЖБИ стали свидетелями странной картины: на конечной остановке трамваев эвакуатор пытался увезти овощной павильон вместе с товаром и продавцом, находящимся внутри.



Как рассказывают очевидцы, продавец истошно кричал, рядом собралась толпа зевак, а грузовик-эвакуатор, заехав на рельсы, из-за чего, кстати, было остановлено движение трамваев, пытался погрузить киоск, овощи и продавца.



В службе судебных приставов прокомментировали инцидент: «Мы, как и все, в праздничные дни отдыхаем и выносом несанкционированных торговых точек не занимаемся».



Фото: e1.ru