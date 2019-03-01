В Екатеринбурге отметили 140-летие уголовно-исполнительной системы России

18 марта в Театре эстрады в Екатеринбурге состоялось праздничное мероприятие, посвященного 140-летию уголовно-исполнительной системы России, в котором приняли участие начальник ГУФСИН России по Свердловской области Александр Федоров, сотрудники и ветераны УИС.Поздравить собравшихся прибыли Главный федеральный инспектор по Свердловской области Михаил Каган, заместитель губернатора Свердловской области Азат Салихов, представители регионального правительства и администрации Екатеринбурга, руководители правоохранительных органов, руководство Свердловского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Офицеры России» в лице Кирилла Васильченко, члена президиума Сергея Конова и т.д.В ходе торжества начальник ГУФСИН Александр Федоров вручил ряд ведомственных наград, почетные грамоты и благодарственные письма сотрудникам ГУФСИН. Начальник вручил погоны полковника внутренней службы своему заместителю Евгению Устинову. Ряд сотрудников, работников и ветеранов были удостоены наград от руководства ФСИН России, Уральского федерального округа, Губернатора Свердловской области, Уполномоченного по правам ребенка в регионе и других.После торжественной части перед собравшимися выступили лидер легендарной группы «Чайф» Владимир Шахрин.