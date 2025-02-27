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Уголовное дело наехавшего на авиатехника пилота «Уральских авиалиний» прекратили
Фото: Октябрьский районный суд Екатеринбурга
Уголовное дело пилота «Уральских авиалиний» Максима Краснопёрова, который в мае 2024 года в Кольцово, выруливая с места стоянки, наехал на авиатехника, прекратили.
Напомним, пострадавший техник получил тяжёлые травмы ног, и впоследствии перенёс ампутацию, лишившись одной ноги, а на пилота было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, которое по неосторожности привело к причинению тяжкого вреда здоровью человека).
Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, по ходатайству пилота дело было рассмотрено в порядке особого судопроизводства.
Отмечается, что свою вину подсудимый полностью признал.
Напомним, пострадавший техник получил тяжёлые травмы ног, и впоследствии перенёс ампутацию, лишившись одной ноги, а на пилота было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, которое по неосторожности привело к причинению тяжкого вреда здоровью человека).
Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, по ходатайству пилота дело было рассмотрено в порядке особого судопроизводства.
Отмечается, что свою вину подсудимый полностью признал.
«В итоге Октябрьский районный суд Екатеринбурга (где рассматривалось дело) прекратил уголовное преследование Краснопёрова в связи с примирением сторон»,
– сказали в облсуде.
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