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С апреля Ботанический сад УрО РАН начнёт работать по выходным
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
С апреля посещать Ботанический сад УрО РАН в Екатеринбурге можно будет не только в будние, но и в выходные дни. Об этом сообщила его директор Алёна Третьякова в эфире радио «Комсомольская правда».
С 1 апреля ботанический сад и его выставочный павильон перейдут на летний режим работы:
– в будние с 08.30 до 17.30;
– в выходные с 10.00 до 18.00.
В таком режиме он будет работать до 31 декабря.
Сейчас посетить сад можно только в будние с 08.30 до 17.30.
С 1 апреля ботанический сад и его выставочный павильон перейдут на летний режим работы:
– в будние с 08.30 до 17.30;
– в выходные с 10.00 до 18.00.
В таком режиме он будет работать до 31 декабря.
Сейчас посетить сад можно только в будние с 08.30 до 17.30.
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