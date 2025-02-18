С апреля Ботанический сад УрО РАН начнёт работать по выходным

– в будние с 08.30 до 17.30;

– в выходные с 10.00 до 18.00.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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С апреля посещать Ботанический сад УрО РАН в Екатеринбурге можно будет не только в будние, но и в выходные дни. Об этом сообщила его директор Алёна Третьякова в эфире радио «Комсомольская правда».С 1 апреля ботанический сад и его выставочный павильон перейдут на летний режим работы:В таком режиме он будет работать до 31 декабря.Сейчас посетить сад можно только в будние с 08.30 до 17.30.