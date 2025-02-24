Билеты на первый матч КХЛ на «УГМК арене» можно будет купить с 7 марта

официальном сайте ХК «Автомобилист»





– подчеркивают организаторы. «Официальная продажа билетов на матч Автомобилист – ЦСКА (10.03.2025) будет открыта 7 марта! Все остальные ресурсы по продаже билетов на эту игру являются мошенническими. Рекомендуем болельщикам не пользоваться другими ресурсами»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Билеты на первый матч КХЛ на «УГМК арене» можно будет приобрести с 7 марта.В первом матче КХЛ, который пройдёт на льду новой ледовой арены, сыграют «Автомобилист» и ЦСКА. Игра состоится 10 марта в 19.00. Билеты будут доступны на