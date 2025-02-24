Из-за брака по принуждению в Екатеринбурге глава СК поручил возбудить уголовное дело

– говорится в сообщении информационного центра СК.

«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства»,