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Из-за брака по принуждению в Екатеринбурге глава СК поручил возбудить уголовное дело
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
После сообщения в СМИ о том, что в Екатеринбурге 16-летнюю девочку хотят против её воли выдать замуж за 24-летнего представителя этнической группы, глава СК поручил возбудить уголовное дело.
Ранее издание Е1.ru сообщило, что девочка не хотела выходить замуж, ей хотелось окончить школу и продолжить учиться уже в университете. По данным издания, в феврале 2024 года она сбежала из дома к одной из подруг, но её обманом заставили вернуться, соврав, что расторгнут помолвку. Сообщается, что, когда девочка вернулась домой, её избили и запрели, пока она не смирилась, а в сентябре выдали замуж. Спустя полгода, когда ей разрешили её новые родственники, она смогла увидеться со своими друзьями, которым рассказала, что несчастлива в новом доме.
На данный момент девушка находится в социально-реабилитационном центре, а её показания находятся в Следственном комитете, пишет ресурс.
«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства»,
– говорится в сообщении информационного центра СК.
Ранее издание Е1.ru сообщило, что девочка не хотела выходить замуж, ей хотелось окончить школу и продолжить учиться уже в университете. По данным издания, в феврале 2024 года она сбежала из дома к одной из подруг, но её обманом заставили вернуться, соврав, что расторгнут помолвку. Сообщается, что, когда девочка вернулась домой, её избили и запрели, пока она не смирилась, а в сентябре выдали замуж. Спустя полгода, когда ей разрешили её новые родственники, она смогла увидеться со своими друзьями, которым рассказала, что несчастлива в новом доме.
На данный момент девушка находится в социально-реабилитационном центре, а её показания находятся в Следственном комитете, пишет ресурс.
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