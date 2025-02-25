За три дня в Екатеринбург ввезли 177 тонн овощей и фруктов





рассказали в уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора. «С 24 февраля по 26 февраля на плодоовощную базу Екатеринбурга поступило 100 тонн фруктов и 77 тонн овощей из Китая, Турции, Аргентины, ЮАР, Египта, Марокко, Эквадора, Ирана и Казахстана»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбург с начала недели привезли 177 тонн овощей и фруктов, прибывших на Урал, из-за границы.В числе фруктов были мандарины, апельсины, груши, лимоны, гранаты, а в числе овощей – кабачки, баклажаны, морковь, лук и капуста. Всё это, как сообщили в ведомстве, было досмотрено их сотрудниками, после чего направлено на исследования специалистам ФГБУ «ВНИИЗЖ», которые подтвердили безопасность продуктов.Все партии были допущены к реализации.