В Свердловской области за сутки произошло 71 ДТП

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Госавтоинспекция Свердловской области сообщило, что за среду, 26 февраля, на дорогах области зафиксировано 71 дорожно-транспортное происшествие. Есть пострадавшие.Из 71 ДТП в шести пострадали люди. Всего за среду на свердловских дорогах травмы получили семь человек, — свидетельствует сводка, предоставленная Госавтоинспекцией. По данным ведомства, основные причины аварий остаются неизменными — это злостные нарушения правил дорожного движения водителями. Среди наиболее распространенных факторов, приведших к ДТП, инспекторы выделяют три. Это превышение скорости (или несоответствие её конкретным дорожным условиям), неправильный выбор дистанции между автомобилями и игнорирование правил проезда перекрестков.В Госавтоинспекции напоминают, что несоблюдение ПДД увеличивает вероятность возникновения аварийных ситуаций. Водителей призывают быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, особенно в сложных погодных условиях. А они в области именно такие. Так, сегодня, в связи с обильными снежными осадками в Богдановичском и Камышловском районах ГИБДД даже обратилось к водителям с предупреждением быть осторожней на трассе Екатеринбург-Тюмень, проходящей по данным районам.