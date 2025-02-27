За сутки в Свердловской области зарегистрировали почти полсотни ДТП





уточнили в пресс-группе. «За сутки было травмировано трое человек, но эта информация носит предварительный характер, так как может меняться в зависимости от обращений заявителей»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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За последние сутки свердловским управлением ГИБДД было зарегистрировано 49 ДТП, из них два – с пострадавшими.Среди основных причин аварий: выбор скорости, несоответствующей дорожным условиям, и игнорирование правил проезда перекрёстка.