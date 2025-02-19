Совратившего уралмашевского школьника уралмашевца разыскивает полиция

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов ведут розыск мужчины, который подозревается в совершении преступных действий в отношении несовершеннолетнего. Согласно публикациям в местных СМИ и соцсетях (в частности, в телеграм-канале «Уралмаш достоин!»), этот человек предлагал школьнику секс за деньги.Сообщается, что 47-летний житель Уралмаша в ноябре 2024 года познакомился на сайте знакомств с 15-летним подростком и предложил ему интимную связь за денежное вознаграждение в размере 12 тысяч рублей. Школьник согласился и приехал к мужчине в его квартиру. Долгое время подросток скрывал о всех произошедшее, но недавно поделился с родителями. Они, в свою очередь, обратились в полицию. В настоящее время правоохранители устанавливают местонахождение подозреваемого.Если вина мужчины будет доказана, ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет. Правоохранители призывают родителей быть внимательными к поведению своих детей и напоминать им о правилах безопасности в интернете.К слову, на днях в соцсетях прошла информация о ещё одном извращенце. Жители Орджоникидзевского района сообщают, что на территории Калиновского лесопарка замечали мужчину, который занимался самоудовлетворением, разглядывая гуляющих на природе женщин. Его описывают, как человека «за 50», высокого и прилично одетого. В некоторых случаях он пытается вступить в словесный контакт с одинокими женщинами.