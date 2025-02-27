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В Нижнем Тагиле будут судить таксиста за кражу 35 тысяч рублей у пьяного пассажира
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле будут судить 31-летнего таксиста, который обокрал своего пассажира, а потом высадил посреди дороги и уехал.
Как рассказали в Уральской транспортной прокуратуре, это произошло в сентябре 2024 года. По версии следствия, обвиняемый получил заказ на поездку в Лангепас (город в ХМАО) от пассажира, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Перед поездкой пассажир, вероятно, не ведая, что творит, сам попросил таксиста зайти в его личный кабинет банка и перевести 35 тысяч рублей в качестве оплаты поездки, что обвиняемый и сделал.
Однако отвозить пассажира до пункта назначения он не стал. Убедившись в том, что средства пришли на его счёт, он высадил пассажира в посёлке Новоасбест Пригородного района и уехал.
Впоследствии этот поступок закончился для таксиста уголовным делом по части 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана).
Как рассказали в Уральской транспортной прокуратуре, это произошло в сентябре 2024 года. По версии следствия, обвиняемый получил заказ на поездку в Лангепас (город в ХМАО) от пассажира, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Перед поездкой пассажир, вероятно, не ведая, что творит, сам попросил таксиста зайти в его личный кабинет банка и перевести 35 тысяч рублей в качестве оплаты поездки, что обвиняемый и сделал.
Однако отвозить пассажира до пункта назначения он не стал. Убедившись в том, что средства пришли на его счёт, он высадил пассажира в посёлке Новоасбест Пригородного района и уехал.
Впоследствии этот поступок закончился для таксиста уголовным делом по части 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана).
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