В Екатеринбурге перекроют движение по путепроводу возле завода «Калина»

«Строительство эстакады протяженностью почти в десять километров началось в 2021 году и стало частью национального проекта «Безопасные качественные дороги». Развязка станет одной из ключевых для Екатеринбурга. Она соединит сразу три района города: Октябрьский, Кировский и Чкаловский. После реконструкции пропускная способность этого участка увеличится более чем в два раза: с 5 тысяч автомобилей до 12 тысяч в час», — обещают в компании.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Официальный портал Екатеринбург.рф предупредил уральских автомобилистов о перекрытии старого путепровода возле завода «Калина». Это будет сделано ради строительства новой дорожной развязки.Движение по старому путепроводу у завода «Калина» будет закрыто с 7 марта по 15 декабря 2025 года. Ограничение связано со строительством новой транспортной развязки на пересечении скоростного кольца по переулку Базовому с улицей Комсомольской и Сибирским трактом. Работы по демонтажу начнутся со стороны улицы Куйбышева. Для демонтажа мостовых пролетов над железнодорожными путями будет задействован консольно-шлюзовой кран, что позволит избежать помех для движения поездов. И демонтажом и строительством занимается компания «АльмакорГруп».На период закрытия движения автомобилистам предложат использовать альтернативный маршрут по построенным эстакадам.