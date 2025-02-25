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Загадочно пропавшую девушку из Полевского нашли в Ижевске
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Загадочно пропавшую 17-летнюю девушку из Полевского, которая исчезла 24 февраля, нашли в Ижевске, сообщает Ura.ru, ссылаясь на друзей найденной.
По данным информационного агентства, за сутки до этого девушка сняла квартиру на ВИЗе в Екатеринбурге, представившись арендатору чужим именем и солгав по поводу своего возраста. Там она находилось до тех пор, пока ей не вызвали такси.
Также сообщается, что она использовала другой номер. Ранее в СМИ сообщалось, что перед исчезновением она заблокировала друзей и родных в социальных сетях и отключила телефон.
Сейчас с девушкой работает полиция. По одной из версий, она могла оказаться под влиянием мошенников.
По данным информационного агентства, за сутки до этого девушка сняла квартиру на ВИЗе в Екатеринбурге, представившись арендатору чужим именем и солгав по поводу своего возраста. Там она находилось до тех пор, пока ей не вызвали такси.
Также сообщается, что она использовала другой номер. Ранее в СМИ сообщалось, что перед исчезновением она заблокировала друзей и родных в социальных сетях и отключила телефон.
Сейчас с девушкой работает полиция. По одной из версий, она могла оказаться под влиянием мошенников.
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