Уральцы рассказали, что для них важно при выборе жилья в новостройке





– отметил Алексеев. «Одновременно с этим в последние месяцы активность потенциальных покупателей новостроек на платформе растет, что может привести к частичной реализации этого спроса уже в ближайшее время. Вложения застройщиков в качественное строительство, инфраструктуру, высокий уровень сервиса и гибкие условия покупки выступают важными условиями для привлечения покупателей на конкурентом рынке»,





– прокомментировал директор «Авито Рекламы» Яков Пейсахзон. «В условиях острой конкуренции за покупателей застройщики стали активнее использовать инструменты имиджевой рекламы, которые работают на максимальный охват аудитории. С помощью этого девелоперы увеличивают узнаваемость брендов, анонсируют старт продаж или рассказывают об акциях и скидках. Положительную динамику мы видим и по своим данным: в 2024 году инвестиции застройщиков в медийную рекламу на Авито выросли на 300%, а число рекламодателей из категории, связанной с недвижимостью – на 144%»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Аналитики Авито опросили жителей Уральского федерального округа и выяснили, какие критерии важны уральцам при выборе жилья в новых домах.Так, один из главных факторов, влияющих на решение о покупке, это цена – такой ответ назвали 56% опрошенных, кто уже приобретал жильё или планирует это сделать. На инфраструктуру района, в котором находится новостройка, смотрят 43%, а на само расположение дома – 32%. Ещё для 28% важна надёжность продавца, для 26% – площадь квартиры, для 25% – планировка, для 20% – транспортная доступность, для 18% – типа дома (панельный, монолитный, кирпичный, блочный и другое), для 12% – класс жилого комплекса, для 10% – наличие поблизости зелёных зон или водоёмов, для 7% – срок сдачи объекта.Также, рассказывая о своих предпочтениях, 51% признавались, что хотели бы иметь при доме охраняемую территорию, 45% хотят видеть детскую площадку во дворе, 41% – магазины на первых этажах, 38% – зоны для общения и отдыха, 25% – подземный паркинг, 23% – двор без машин, 12% — зону ожидания во входной группе, 9% – станции для зарядки электромобилей и электросамокатов.Отмечается, что среди опрошенных лишь 29% хотя бы раз покупали жильё в новостройках, и 59% из них делали это в течение последних пяти лет. Только планируют купить квартиру в новом доме 30%, из них 43% рассчитывают сделать это в ближайшие 3 года, ещё 27% ожидают, что у них получится что-то купить в срок от 3 до 5 лет, ещё 30% уверены, что смогут позволить себе покупку квартиры в новом доме не раньше, чем через 5 лет.По словам управляющего направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрия Алексеева, ещё с середины прошлого года, когда отменили льготную ипотеку, их команда стала наблюдать на первичном рынке недвижимости отложенный спрос.Он также выразил мнение, что на фоне острой конкуренции возрастает роль рекламных инструментов, в том числе на классифайдах (сайтах с объявлениями).Это мнение представитель площадки подтверждает результатами опроса, в котором 43% уральцев рассказывали, что о новых предложениях от застройщиков из рекламы на классифайдах и маркетплейсах. На рекомендации знакомых и друзей ориентируются 32% опрошенных, на рекламу в поисковиках – также 32%, в соцсетях – 21%.