Возрастное ограничение 18+

Уральцы рассказали, что для них важно при выборе жилья в новостройке

11.58 Четверг, 27 февраля 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Аналитики Авито опросили жителей Уральского федерального округа и выяснили, какие критерии важны уральцам при выборе жилья в новых домах.

Так, один из главных факторов, влияющих на решение о покупке, это цена – такой ответ назвали 56% опрошенных, кто уже приобретал жильё или планирует это сделать. На инфраструктуру района, в котором находится новостройка, смотрят 43%, а на само расположение дома – 32%. Ещё для 28% важна надёжность продавца, для 26% – площадь квартиры, для 25% – планировка, для 20% – транспортная доступность, для 18% – типа дома (панельный, монолитный, кирпичный, блочный и другое), для 12% – класс жилого комплекса, для 10% – наличие поблизости зелёных зон или водоёмов, для 7% – срок сдачи объекта.

Также, рассказывая о своих предпочтениях, 51% признавались, что хотели бы иметь при доме охраняемую территорию, 45% хотят видеть детскую площадку во дворе, 41% – магазины на первых этажах, 38% – зоны для общения и отдыха, 25% – подземный паркинг, 23% – двор без машин, 12% — зону ожидания во входной группе, 9% – станции для зарядки электромобилей и электросамокатов.

Отмечается, что среди опрошенных лишь 29% хотя бы раз покупали жильё в новостройках, и 59% из них делали это в течение последних пяти лет. Только планируют купить квартиру в новом доме 30%, из них 43% рассчитывают сделать это в ближайшие 3 года, ещё 27% ожидают, что у них получится что-то купить в срок от 3 до 5 лет, ещё 30% уверены, что смогут позволить себе покупку квартиры в новом доме не раньше, чем через 5 лет.

По словам управляющего направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрия Алексеева, ещё с середины прошлого года, когда отменили льготную ипотеку, их команда стала наблюдать на первичном рынке недвижимости отложенный спрос.

«Одновременно с этим в последние месяцы активность потенциальных покупателей новостроек на платформе растет, что может привести к частичной реализации этого спроса уже в ближайшее время. Вложения застройщиков в качественное строительство, инфраструктуру, высокий уровень сервиса и гибкие условия покупки выступают важными условиями для привлечения покупателей на конкурентом рынке»,

– отметил Алексеев.


Он также выразил мнение, что на фоне острой конкуренции возрастает роль рекламных инструментов, в том числе на классифайдах (сайтах с объявлениями).

Это мнение представитель площадки подтверждает результатами опроса, в котором 43% уральцев рассказывали, что о новых предложениях от застройщиков из рекламы на классифайдах и маркетплейсах. На рекомендации знакомых и друзей ориентируются 32% опрошенных, на рекламу в поисковиках – также 32%, в соцсетях – 21%.

«В условиях острой конкуренции за покупателей застройщики стали активнее использовать инструменты имиджевой рекламы, которые работают на максимальный охват аудитории. С помощью этого девелоперы увеличивают узнаваемость брендов, анонсируют старт продаж или рассказывают об акциях и скидках. Положительную динамику мы видим и по своим данным: в 2024 году инвестиции застройщиков в медийную рекламу на Авито выросли на 300%, а число рекламодателей из категории, связанной с недвижимостью – на 144%»,

– прокомментировал директор «Авито Рекламы» Яков Пейсахзон.


Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
14% россиян планируют купить машину в 2025 году
20 февраля 2025
Аналитики Авито рассказали о зарплатных перспективах гидов в Екатеринбург
21 февраля 2025
После истории жильцов разрушающегося дома из Каменска-Уральского в эфире Первого канала возбудили уголовное дело
20 февраля 2025
Два свердловских города оказались в числе любимых у пользователей Авито
26 февраля 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Могилу создателя первого уральского универсама отыскала в Японии журналистка из Екатеринбурга
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
12:24 Водитель из Краснотурьинска дважды за сутки попался пьяным за рулём
11:58 Уральцы рассказали, что для них важно при выборе жилья в новостройке
11:05 В Екатеринбурге на станции метро «Проспект Космонавтов» сотрудники полиции «задержали» собаку
10:47 28 миллионов рублей придётся заплатить екатеринбуржцу за незаконно вырубленный лес
10:17 Водителей предупреждают о заснеженности трассы Екатеринбург – Тюмень
10:04 В связи с нападением ротвейлера на женщину с ребёнком в Екатеринбурге возбудили уголовное дело
09:10 После драки учеников в школьном туалете в Среднеуральске СК возбудил уголовное дело
21:41 В Екатеринбурге хоккейные болельщики оригинальным способом прощаются с Дворцом спорта
21:11 «Уральского гусара» переводят на «двойку»
20:37 Попавшая в Байкаловском районе под трактор женщина получит компенсацию за травмы
19:44 Два свердловских города оказались в числе любимых у пользователей Авито
19:18 Мошенница из Каменска-Уральского обжаловала суровый приговор
18:34 Всего на один пожар улучшилась ситуация с возгораниями на территории Свердловской области
18:15 Павлу Дацюку во второй раз запретили перестраивать особняк на главном проспекте Екатеринбурга под гостиницу
17:43 Синоптики предупреждают о температурных перепадах до -22°C до +5°C в Свердловской области
17:37 Встречу с поэтом Германом Лукомниковым в Ельцин-центре отменили после доноса от «Русской общины»
17:18 Искусственный интеллект будет помогать с выбором автомобиля
17:15 В бывшем монастыре схиигумена Сергия появились мобильная связь и интернет
17:12 Мэрия Екатеринбурга запустила опрос о «выделенках» для общественного транспорта
16:31 С начала февраля из Свердловской области в ОАЭ экспортировали тонну рыбной продукции.
15:06 СМИ сообщают о нехватке средств на бензин у екатеринбургских перевозчиков
14:28 Полиция предупреждает о всплеске фальшивомонетничества в Свердловской области
13:14 Напавший с топором на полицейский автомобиль житель Туринского района ответит перед судом
12:37 В Свердловской области назвали вакансии-лидеры по росту зарплат в производственной сфере
12:19 Основателя группы «Смысловые галлюцинации» оставили в СИЗО
11:52 СК нагрянул в дегтярскую школу после конфликта учеников
Все новости Свердловской области
19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
17:37 Полмиллиона рублей обещает Авито за обнаруженные на площадке баги
21:54 Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
09:18 В Вашингтоне пассажирский самолет рухнул после столкновения с военным вертолетом
15:32 За год интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10%
20:57 Эксперты рассказали о причинах, почему популярность строительства бань и саун в России растет в зимний сезон
18:05 В трёх города России заработала пилотная программа Авито по выкупу смартфонов
13:03 Пёс стал студентом красноярского университета
17:45 Авито будет помогать ММК с подготовкой кадров и профориентацией молодёжи
16:26 Представители рынка рассказали о преимуществе динамических рекламных блоков
16:01 Уфимка помогла бывшему, который ее регулярно бил, спрятать расчлененное тело нового приятеля
12:04 Байден в прощальной речи заявил, что власть президента не должна быть безграничной
11:01 В Воронежской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза
10:24 Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня
18:01 Предпринимателям расскажут, как развивать дело в онлайн и правильно формировать цену
16:47 СМИ сообщают о стрельбе в рязанской школе
15:23 В киберполиции назвали «стоп-слова», которые указывают на телефонных мошенников
13:54 В Пермском крае обнаружили улицы Курта Кобейна и Джона Леннона
12:08 Депутат ГД предложил признать нежелательной «идеологию бодипозитива»
10:56 В Южной Корее арестован действующий президент, его доставили на допрос
17:57 NVMProject: в декабре неонацисты опубликовали более 60 видео с нападениями
15:14 СМИ: в Москве убит чемпион РФ по гиревому спорту
Все новости России и мира
12:24 Водитель из Краснотурьинска дважды за сутки попался пьяным за рулём
11:58 Уральцы рассказали, что для них важно при выборе жилья в новостройке
11:05 В Екатеринбурге на станции метро «Проспект Космонавтов» сотрудники полиции «задержали» собаку
10:47 28 миллионов рублей придётся заплатить екатеринбуржцу за незаконно вырубленный лес
10:17 Водителей предупреждают о заснеженности трассы Екатеринбург – Тюмень
10:04 В связи с нападением ротвейлера на женщину с ребёнком в Екатеринбурге возбудили уголовное дело
09:10 После драки учеников в школьном туалете в Среднеуральске СК возбудил уголовное дело
21:41 В Екатеринбурге хоккейные болельщики оригинальным способом прощаются с Дворцом спорта
21:11 «Уральского гусара» переводят на «двойку»
20:37 Попавшая в Байкаловском районе под трактор женщина получит компенсацию за травмы
19:44 Два свердловских города оказались в числе любимых у пользователей Авито
19:18 Мошенница из Каменска-Уральского обжаловала суровый приговор
18:34 Всего на один пожар улучшилась ситуация с возгораниями на территории Свердловской области
18:15 Павлу Дацюку во второй раз запретили перестраивать особняк на главном проспекте Екатеринбурга под гостиницу
17:43 Синоптики предупреждают о температурных перепадах до -22°C до +5°C в Свердловской области
17:37 Встречу с поэтом Германом Лукомниковым в Ельцин-центре отменили после доноса от «Русской общины»
17:18 Искусственный интеллект будет помогать с выбором автомобиля
17:15 В бывшем монастыре схиигумена Сергия появились мобильная связь и интернет
17:12 Мэрия Екатеринбурга запустила опрос о «выделенках» для общественного транспорта
16:31 С начала февраля из Свердловской области в ОАЭ экспортировали тонну рыбной продукции.
15:06 СМИ сообщают о нехватке средств на бензин у екатеринбургских перевозчиков
14:28 Полиция предупреждает о всплеске фальшивомонетничества в Свердловской области
13:14 Напавший с топором на полицейский автомобиль житель Туринского района ответит перед судом
12:37 В Свердловской области назвали вакансии-лидеры по росту зарплат в производственной сфере
12:19 Основателя группы «Смысловые галлюцинации» оставили в СИЗО
11:52 СК нагрянул в дегтярскую школу после конфликта учеников
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK