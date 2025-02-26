Судьбу лошади Ивы решили в Свердловском областном суде





– сообщили в суде. «Решение суда первой инстанции было изменено: суд обязал конноспортивный клуб "Темп" отдать Инне её лошадь Иву»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Свердловский областной суд решил судьбу лошади Ивы, которую не могли поделить спортсменка и конноспортивный клуб.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе областного суда, в 2021 году спортсменка Инна купила у конноспортивного клуба «Темп» за 80 тысяч рублей лошадь серого цвета по кличке Ива. Для этого она заключила с директором клуба договор о покупке лошади, после чего она перешла к новой хозяйке по акту приёма-передачи. Физически Ива оставалась в клубе, но занималась на ней только её хозяйка и допущенные ею спортсмены. Также в паспорте спортивной лошади уже указывалась владельцем Инна.Никаких проблем не было до 2023 года, когда решением учредителей сменился директор клуба. После этого новое руководство заявило, что лошадь является собственностью конноспортивного клуба, и отказалось отдавать Инне лошадь.Тогда хозяйка Ивы обратилась в Чкаловский районный суд Екатеринбурга с просьбой истребовать лошадь у КСК «Темп», на что клуб подал встречный иск, в котором просил признать договор купли-продажи незаключенным. Свою позицию руководство клуба аргументировало тем, что сделка не была согласована с собственниками организации, а также заявлениями о том, что оплата за лошадь в клуб не поступила и что содержание лошади не оплачивалось.Районный суд отказал обоим сторонам и разбирательство продолжилось в Свердловском областном суде, судебная коллегия которого установила, что заключённый в 2021 году договор купли-продажи не был ни расторгнут, ни изменён, в связи с чем пришла к выводу, что лошадь должна остаться с хозяйкой.