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Судьбу лошади Ивы решили в Свердловском областном суде
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловский областной суд решил судьбу лошади Ивы, которую не могли поделить спортсменка и конноспортивный клуб.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе областного суда, в 2021 году спортсменка Инна купила у конноспортивного клуба «Темп» за 80 тысяч рублей лошадь серого цвета по кличке Ива. Для этого она заключила с директором клуба договор о покупке лошади, после чего она перешла к новой хозяйке по акту приёма-передачи. Физически Ива оставалась в клубе, но занималась на ней только её хозяйка и допущенные ею спортсмены. Также в паспорте спортивной лошади уже указывалась владельцем Инна.
Никаких проблем не было до 2023 года, когда решением учредителей сменился директор клуба. После этого новое руководство заявило, что лошадь является собственностью конноспортивного клуба, и отказалось отдавать Инне лошадь.
Тогда хозяйка Ивы обратилась в Чкаловский районный суд Екатеринбурга с просьбой истребовать лошадь у КСК «Темп», на что клуб подал встречный иск, в котором просил признать договор купли-продажи незаключенным. Свою позицию руководство клуба аргументировало тем, что сделка не была согласована с собственниками организации, а также заявлениями о том, что оплата за лошадь в клуб не поступила и что содержание лошади не оплачивалось.
Районный суд отказал обоим сторонам и разбирательство продолжилось в Свердловском областном суде, судебная коллегия которого установила, что заключённый в 2021 году договор купли-продажи не был ни расторгнут, ни изменён, в связи с чем пришла к выводу, что лошадь должна остаться с хозяйкой.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе областного суда, в 2021 году спортсменка Инна купила у конноспортивного клуба «Темп» за 80 тысяч рублей лошадь серого цвета по кличке Ива. Для этого она заключила с директором клуба договор о покупке лошади, после чего она перешла к новой хозяйке по акту приёма-передачи. Физически Ива оставалась в клубе, но занималась на ней только её хозяйка и допущенные ею спортсмены. Также в паспорте спортивной лошади уже указывалась владельцем Инна.
Никаких проблем не было до 2023 года, когда решением учредителей сменился директор клуба. После этого новое руководство заявило, что лошадь является собственностью конноспортивного клуба, и отказалось отдавать Инне лошадь.
Тогда хозяйка Ивы обратилась в Чкаловский районный суд Екатеринбурга с просьбой истребовать лошадь у КСК «Темп», на что клуб подал встречный иск, в котором просил признать договор купли-продажи незаключенным. Свою позицию руководство клуба аргументировало тем, что сделка не была согласована с собственниками организации, а также заявлениями о том, что оплата за лошадь в клуб не поступила и что содержание лошади не оплачивалось.
Районный суд отказал обоим сторонам и разбирательство продолжилось в Свердловском областном суде, судебная коллегия которого установила, что заключённый в 2021 году договор купли-продажи не был ни расторгнут, ни изменён, в связи с чем пришла к выводу, что лошадь должна остаться с хозяйкой.
«Решение суда первой инстанции было изменено: суд обязал конноспортивный клуб "Темп" отдать Инне её лошадь Иву»,
– сообщили в суде.
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