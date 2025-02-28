За посты с оправданием нацисткой идеологии будут судить 19-летнего жителя Свердловской области

– сказали в ведомстве.

«По версии следствия, в мае и августе 2023 года обвиняемый в открытом публичном сообществе разместил комментарии и изображения, оправдывающие идеологию фашизма и нацизма, а также преступления, совершенные фашистской Германией во Вторую мировую войну»,