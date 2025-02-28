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За посты с оправданием нацисткой идеологии будут судить 19-летнего жителя Свердловской области
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области будут судить 19-летнего молодого человека, который в 2023 году в социальных сетях опубликовал посты с оправданием фашистской и нацистской идеологий.
По информации прокуратуры региона, парень решил высказаться на тему фашизма и нацизма, когда ему было ещё 17 лет.
Кроме того, сообщается, что молодой человек отрицал факты, установленные приговором Международного военного трибунала.
Юноше было предъявлено обвинение по пункту «в» части 2 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, совершенная публично, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»). Рассматривать его дело будут в Свердловском областном суде.
По информации прокуратуры региона, парень решил высказаться на тему фашизма и нацизма, когда ему было ещё 17 лет.
«По версии следствия, в мае и августе 2023 года обвиняемый в открытом публичном сообществе разместил комментарии и изображения, оправдывающие идеологию фашизма и нацизма, а также преступления, совершенные фашистской Германией во Вторую мировую войну»,
– сказали в ведомстве.
Кроме того, сообщается, что молодой человек отрицал факты, установленные приговором Международного военного трибунала.
Юноше было предъявлено обвинение по пункту «в» части 2 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, совершенная публично, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»). Рассматривать его дело будут в Свердловском областном суде.
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