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Толкнувшему под машину женщину в 2015 году жителю Красноуфимска вынесли новый приговор
Фото: прокуратура Свердловской области
В Первоуральске на основании вердикта коллегии присяжных вынесен приговор по резонансному делу Михаила Дихтяря. Его признали виновным и приговорили к 9,5 годам лишение свободы за убийство сожительницы, сообщили в прокуратуре региона.
Сам осуждённый свою вину не признает.
Отбывать свое наказание Михаил Дихтярь будет в исправительной колонии строгого режима.
Напомним, его обвиняют в том, что в 2015 году он в ходе ссоры на обочине трассы Пермь — Екатеринбург толкнул под проезжавший мимо внедорожник свою возлюбленную, 30-летнюю Светлану Мамину. Она скончалась на месте.
Расследование дела осложнялось тем, что налетевший на женщину внедорожник полицейские так и не нашли. В итоге дело дошло до своего первого приговора только к октябрю 2022 года, но к тому моменту статью переквалифицировали на «причинение смерти по неосторожности». Тогда Первоуральский городской суд признал Дихтяря виновным и приговорил к двум годам ограничения свободы. Причём, из-за истечения срока давности фигурант был освобожден от наказания.
Позже приговор обжаловали, облсуд направил дело на новое рассмотрение. В январе 2024 года фигуранта оправдали – вердикт вынесла коллегия присяжных. Но и это решение было отменено, и в августе присяжные вынесли обвинительный вердикт по статье об убийстве (ч.1 ст.105 УК РФ). Мужчину приговорили к 12 годам строгого режима, его взяли под стражу в зале суда. Добиться о переквалификации дела смогли родственники погибшей.
Затем в декабре в областном суде сообщили, что после апелляционной жалобы адвоката Дихтяря обвинительный приговор Первоуральского городского суда снова был отменён. Дело направили на новое рассмотрение – в тот же суд иным составом.
«Коллегией присяжных заседателей вынесен единогласный вердикт о виновности мужчины со снисхождением. Присяжные пришли к выводу о доказанности вины Дихтяря в совершении преступления»,
– говорится в сообщении ведомства.
Сам осуждённый свою вину не признает.
Отбывать свое наказание Михаил Дихтярь будет в исправительной колонии строгого режима.
Напомним, его обвиняют в том, что в 2015 году он в ходе ссоры на обочине трассы Пермь — Екатеринбург толкнул под проезжавший мимо внедорожник свою возлюбленную, 30-летнюю Светлану Мамину. Она скончалась на месте.
Расследование дела осложнялось тем, что налетевший на женщину внедорожник полицейские так и не нашли. В итоге дело дошло до своего первого приговора только к октябрю 2022 года, но к тому моменту статью переквалифицировали на «причинение смерти по неосторожности». Тогда Первоуральский городской суд признал Дихтяря виновным и приговорил к двум годам ограничения свободы. Причём, из-за истечения срока давности фигурант был освобожден от наказания.
Позже приговор обжаловали, облсуд направил дело на новое рассмотрение. В январе 2024 года фигуранта оправдали – вердикт вынесла коллегия присяжных. Но и это решение было отменено, и в августе присяжные вынесли обвинительный вердикт по статье об убийстве (ч.1 ст.105 УК РФ). Мужчину приговорили к 12 годам строгого режима, его взяли под стражу в зале суда. Добиться о переквалификации дела смогли родственники погибшей.
Затем в декабре в областном суде сообщили, что после апелляционной жалобы адвоката Дихтяря обвинительный приговор Первоуральского городского суда снова был отменён. Дело направили на новое рассмотрение – в тот же суд иным составом.
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