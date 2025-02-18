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Толкнувшему под машину женщину в 2015 году жителю Красноуфимска вынесли новый приговор

15.18 Четверг, 27 февраля 2025
Фото: прокуратура Свердловской области
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В Первоуральске на основании вердикта коллегии присяжных вынесен приговор по резонансному делу Михаила Дихтяря. Его признали виновным и приговорили к 9,5 годам лишение свободы за убийство сожительницы, сообщили в прокуратуре региона.

«Коллегией присяжных заседателей вынесен единогласный вердикт о виновности мужчины со снисхождением. Присяжные пришли к выводу о доказанности вины Дихтяря в совершении преступления»,

– говорится в сообщении ведомства.


Сам осуждённый свою вину не признает.

Отбывать свое наказание Михаил Дихтярь будет в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, его обвиняют в том, что в 2015 году он в ходе ссоры на обочине трассы Пермь — Екатеринбург толкнул под проезжавший мимо внедорожник свою возлюбленную, 30-летнюю Светлану Мамину. Она скончалась на месте.

Расследование дела осложнялось тем, что налетевший на женщину внедорожник полицейские так и не нашли. В итоге дело дошло до своего первого приговора только к октябрю 2022 года, но к тому моменту статью переквалифицировали на «причинение смерти по неосторожности». Тогда Первоуральский городской суд признал Дихтяря виновным и приговорил к двум годам ограничения свободы. Причём, из-за истечения срока давности фигурант был освобожден от наказания.

Позже приговор обжаловали, облсуд направил дело на новое рассмотрение. В январе 2024 года фигуранта оправдали – вердикт вынесла коллегия присяжных. Но и это решение было отменено, и в августе присяжные вынесли обвинительный вердикт по статье об убийстве (ч.1 ст.105 УК РФ). Мужчину приговорили к 12 годам строгого режима, его взяли под стражу в зале суда. Добиться о переквалификации дела смогли родственники погибшей.

Затем в декабре в областном суде сообщили, что после апелляционной жалобы адвоката Дихтяря обвинительный приговор Первоуральского городского суда снова был отменён. Дело направили на новое рассмотрение – в тот же суд иным составом.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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13:02 За три дня в Екатеринбург ввезли 177 тонн овощей и фруктов
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10:47 28 миллионов рублей придётся заплатить екатеринбуржцу за незаконно вырубленный лес
10:17 Водителей предупреждают о заснеженности трассы Екатеринбург – Тюмень
10:04 В связи с нападением ротвейлера на женщину с ребёнком в Екатеринбурге возбудили уголовное дело
09:10 После драки учеников в школьном туалете в Среднеуральске СК возбудил уголовное дело
21:41 В Екатеринбурге хоккейные болельщики оригинальным способом прощаются с Дворцом спорта
21:11 «Уральского гусара» переводят на «двойку»
20:37 Попавшая в Байкаловском районе под трактор женщина получит компенсацию за травмы
19:44 Два свердловских города оказались в числе любимых у пользователей Авито
19:18 Мошенница из Каменска-Уральского обжаловала суровый приговор
18:34 Всего на один пожар улучшилась ситуация с возгораниями на территории Свердловской области
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