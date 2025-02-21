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В Екатеринбурге на станции метро «Проспект Космонавтов» сотрудники полиции «задержали» собаку
Фото: «Дно Исети» / t.me/dnoiseti
Сегодня утром на станции екатеринбургского метро «Проспект Космонавтов» сотрудники полиции «задержали» собаку, которая выбежала на платформу.
Как сообщает телеграм-канал «Дно Исети», полицейские ловили животное с помощью полотенца. По словам очевидцев, собака скулила и лаяла.
В городском УМВД Вечерним ведомостям прокомментировали «задержание»:
Как сообщает телеграм-канал «Дно Исети», полицейские ловили животное с помощью полотенца. По словам очевидцев, собака скулила и лаяла.
В городском УМВД Вечерним ведомостям прокомментировали «задержание»:
«Безбилетный "пассажир" проник на станцию метро Космонавтов. Собака без хозяина спустилась на платформу и бегала там, создавая неудобства гражданам и рискуя попасть под состав. Наряд полиции, дежуривший на станции, поймал "нарушительницу" и выпустил на улицу. В ходе инцидента никто не пострадал, включая само животное».
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