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В Свердловской области почти в два раза возросло число особо тяжких преступлений
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Прокуратура Свердловской области опубликовала статистику по преступности за 2024 год. По данным ведомства, в минувшем году было зарегистрировано 48 512 преступлений – на 2,4 % меньше, чем в 2023 году.
Из них к злодеяниям небольшой тяжести относятся 45,7 % преступлений, а 31,9% – к тяжким и особо тяжким.
Согласно обнародованным данным отмечают, что число преступлений из категории небольшой тяжести сократилось на 7,2%, средней тяжести – на 15,2%, и, напротив, количество тяжких преступлений в прошлом году выросло на 6,9%, а особо тяжких – на 45,5%.
Из них к злодеяниям небольшой тяжести относятся 45,7 % преступлений, а 31,9% – к тяжким и особо тяжким.
Согласно обнародованным данным отмечают, что число преступлений из категории небольшой тяжести сократилось на 7,2%, средней тяжести – на 15,2%, и, напротив, количество тяжких преступлений в прошлом году выросло на 6,9%, а особо тяжких – на 45,5%.
«В результате преступных посягательств погибло 555 человек, здоровью 875 лиц причинен тяжкий вред»,
– рассказали в ведомстве.
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